Soud potvrdil přípustnost vydání Nikulina do USA. Rozhodne ministr spravedlnosti

„Účelem řízení o vydání není hodnotit důkazy v tom směru, zda se vyžádaný (Nikulin) skutečně dopustil trestné činnosti,“ upozornil předseda soudního senátu Karel Šemík. Podle něj nejsou dány žádné důvody pro nepřípustnost Nikulinova vydání do Spojených států.

Pelikán řekl, že obě žádosti a související spis prostuduje, až mu bude předložen. „Zatím jsou tu skutečně obě možnosti a uvidíme podle obsahu spisu,“ uvedl. Považoval by za předčasné naznačovat, ke které variantě by se mohl přiklonit. „Nejprve se to musí prostudovat,“ řekl ve Sněmovně.

Ministr nechtěl odhadovat ani to, kdy by k rozhodnutí mohl dospět. Záleží podle něj mimo jiné na tom, zda Nikulin využije ústavní stížnost. Její podání už dnes před novináři avizoval právník údajného hackera Martin Sadílek. „Teoreticky by ještě také mohl žádat o azyl, to jsou věci, které by to mohly oddálit,“ uvedl Pelikán.

Třicetiletého Rusa zadržela loni v říjnu česká policie na základě amerického zatykače. USA Nikulina viní z devíti různých skutků z let 2012 až 2013, mimo jiné z útoku na profesní síť Linkedin. Soudce dnes shrnul, že údajné skutky jsou trestné i podle českého práva a že nejde o činy, které by měly politickou povahu - jejich motivem byl zisk. Zmínil i velký rozsah údajné trestné činnosti a vysokou výši škody, kterou Nikulin podle USA způsobil.

Moskva už dříve uvedla, že udělá vše pro to, aby vydání do USA zabránila. O Nikulinovu extradici Rusko požádalo ve stejný den jako Spojené státy, a to na základě zatykače kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. V USA Nikulinovi hrozí vyšší trest, podle jeho právníka po sečtení sazeb za jednotlivé skutky až 54 let. Státní zástupkyně se oproti tomu domnívá, že by tam mohl dostat maximálně 12 až 14 let odnětí svobody, s čímž se po doplnění dokazování dokumenty zaslanými z USA ztotožnil i soud. Uvedl, že tresty za jednotlivé činy se ve Spojených státech obvykle vykonávají souběžně, ne po sobě. V Česku by Rusovi hrozilo nanejvýš desetileté vězení.

Pokud bude mít ministr pochybnosti o správnosti pravomocného rozhodnutí soudu, může požádat Nejvyšší soud o přezkum.

Nikulin se chce bránit ústavní stížností Jevgenij Nikulin se bude proti pravomocnému rozhodnutí o přípustnosti vydání do Spojených států bránit ústavní stížností. U Nejvyššího soudu navíc zpochybní nestrannost předsedy senátu pražského vrchního soudu, který dnes možnost extradice potvrdil. Novinářům to řekl právník údajného hackera Martin Sadílek.



„Jsem překvapený, zaskočený, zklamaný. Nesdílím právní názor vrchního soudu a učiním kroky, které budu moct udělat, abych to rozhodnutí zvrátil,“ reagoval advokát na výsledek dnešního jednání.



Ústavní stížnost chce odůvodnit porušením Nikulinova práva na spravedlivý proces a práva na obhajobu. „Stížnost nemá odkladný účinek, nicméně je možné, aby Ústavní soud neumožnil panu ministru spravedlnosti rozhodnout o vydání,“ míní Sadílek.

