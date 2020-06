Od středeční půlnoci bude možné cestovat mezi Českem a Slovenskem bez omezení. Hranice otevřelo i Rakousko

Od středeční půlnoci se plně obnoví volný pohyb osob mezi Českem a Slovenskem a vrátí se ke stavu v době před pandemií koronaviru. V Praze to oznámili premiéři obou zemí Andrej Babiš (ANO) a Igor Matovič na úvod první oficiální Matovičovy návštěvy v Česku. Podrobnosti by měli sdělit po poledni na tiskové konferenci.

Česko dosud jednalo se Slovenskem a dalšími státy střední Evropy o otevření hranic od 15. června. Dosud čeští občané mohli bez povinnosti předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, museli se ale do 48 hodin vrátit zpět. Hranice také bylo možné překračovat pouze na oficiálních přechodech. Babiš 19. května řekl, že by považoval za ideální, aby se hranice mezi Českem, Slovenskem, Německem, Rakouskem a Maďarskem otevřely současně 15. června.

Premiéři uvedli, že uvolnění hraničního režimu přivezl Matovič jako dárek při své první oficiální návštěvě Česka. Řekli, že se na něm dohodli před dvěma dny, od té doby to ale udržovali jako tajemství.

Cesta do Alp je rovněž volná

Rakousko od čtvrtka ruší kontroly na všech svých hranicích s výjimkou těch s Itálií. Lidé z Česka, Slovenska i dalších sousedních zemí nebudou při cestě do Rakouska muset předkládat negativní test na koronavirus, nepočítá se ani s povinnou karanténou. Ve Vídni to podle agentury APA oznámil rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg. Opatření na rakouských hranicích platila zhruba tři měsíce.

„Otevíráme hranice se sedmi sousedními zeměmi. Nebudou už žádné hraniční kontroly – situace tedy bude jako před před koronavirovou krizí,“ řekl Schallenberg, podle něhož krok umožňuje příznivý epidemický vývoj. Vedle Česka, které od minulého týdne hranice s Rakouskem kontroluje jen namátkově, budou otevřené také hranice se Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem, Lichtenštejnskem, Švýcarskem a Německem.

„S Itálií to zatím čísla neumožňují, a chceme to, jakmile to bude možné, dohnat,“ podotkl také šéf rakouské diplomacie. Znovu chce Vídeň situaci na Apeninském poloostrově posoudit příští týden.

Schallenberg, jehož země původně uvažovala o otevření hranic k polovině června, zároveň zdůraznil, že nadále platí doporučení vlády, aby se Rakušané vzdali cest do zahraničí, které nejsou nutné. Dovolenou mají podle něj raději strávit ve své vlasti.

Rakousko se považuje za jednu z nejúspěšnějších zemí v dosavadním boji s pandemií. Téměř devítimilionová alpská země hlásí ke dnešku dohromady 16 674 případů nákazy. Na komplikace související s infekcí v Rakousku zemřelo 670 lidí.