Před volbami nepokutovat: člen vedení ERÚ Vlk údajně mařil cenovou kontrolu

Vše začalo zjištěním kontrolorů ERÚ, že teplárna v Ostrově nad Ohří neoprávněně do cen tepla započítala náklady na reklamu a na penzijní připojištění zaměstnanců. Jenže člen Rady ERÚ Vladimír Vlk podřízeným v červnu loňského roku přikázal cenovou kontrolu zastavit. Odůvodnil to zanedbatelným dopadem do cen tepla a také větou, že „v předvolebním období je nevhodné zahajovat cenovou kontrolu“.

Výše zmíněné informace se původně objevily v zápisu ze zasedání Rady ERÚ. Jenže krátce poté byl za nejasných okolností dokument nahrazen jiným, ze kterého vypadla mimo jiné zmínka o tom, že šetření bylo ukončeno na základě Vlkova pokynu.

„Na základě tohoto úkonu má oznamovatel důvodné pochybnosti, že neznámá úřední osoba překročila svou pravomoc nebo zmařila splnění důležitého úkolu, a to zahájením cenové kontroly u dodavatele tepelné energie,“uvádí se dále v trestním oznámení.

Energetický regulační úřad v reakci na dotaz týdeníku Euro uvedl, že informacemi o údajném trestním oznámení nedisponuje. Příslušné ministerstvo je o něco sdílnější. „Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo tuto informaci, jejíž relevanci ověřujeme, neboť se jedná o anonymní podání,“ reagoval náměstek ministra průmyslu René Neděla.

