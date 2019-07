Sucho: vodu v krajině nejlépe zadrží zdravá půda, ne přehrady

Aby byla půda chráněná před erozí, má se obdělávat po vrstevnici. Jenže většinou je to tak, že traktory jezdí nahoru a dolů, a když pak přijde déšť, voda spoustu důležité hlíny navždy odnese. Ročně tak z Česka mizí 21 milionů kubíků kvalitní půdy.

Tato ztráta nezpůsobuje pouze sníženou úrodnost polí. Možná ještě důležitější je, že se rapidně snižuje schopnost půdy držet v sobě vodu a šetřit si ji na suchá období. „Kapacita zemědělských půd u nás na vázání vody je 8,4 miliardy kubíků vody, současný stav je asi jen pět miliard,“ spočítal Josef Fanta, jeden z největších znalců lesa a krajiny.

A v tom spočívá jedna z obřích potíží, protože ani zbylá zemědělská půda nedokáže zadržet tolik vláhy, kolik by mohla. I když by měla fungovat jako houba, která umí vsáknout mnoho litrů vody, připomíná spíš jen prašný skelet bez jakékoliv absorpční schopnosti. „Voda neproniká do hloubky, ale sjíždí ze svahů a bere s sebou tu jemnou zeminu, která řekami mizí do moří,“ ukazuje Fanta na příkladu polí na rakovnických plošinách.

Chemické huntování

Důvod není nijak těžké najít. Z hlíny se prostě vytratila organická hmota. Může za to způsob, jakým na většinou pronajatých polích hospodaří velké podniky. Místo tradičního hnojení používají chemikálie a zlepšovadla, které sice krátkodobě plodinám pomůžou, ve výsledku ale půdu jen ruinují a dělají z ní téměř neplodnou změť suchých hrudek.

Uschlý ráj to na pohled. Česká krajina se začne proměňovat

Znečištěné ovzduší ( Autor: Tomáš Novák )

Vrátit české zemině život nebude nic jednoduchého. To, co třeba během války udělal nacistický Berlín, už není v dnešních podmínkách reálné. Černozem si bral z úrodných oblastí na východě Evropy. „Když Němci za druhé světové války vozili vojáky na ruskou frontu, nazpátek odváželi půdu a rozhazovali ji na písčitá pole v Sasku,“ řekl týdeníku Euro Jiří Němec z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. „Na těchto půdách se daří téměř všemu, především pšenici a dalším obilovinám. Z jednoho hektaru se dá sklízet deset i více tun obilí,“ upřesnil.

Jedinou možností je dnes co nejrychlejší ústup k přirozenějšímu obdělávání půdy, které do ní vrátí tolik potřebnou organickou hmotu. „Dřív mělo zemědělství vyrovnaný poměr mezi rostlinnou a živočišnou výrobou, a tak vznikal hnůj, který se vyvážel na pole, a byla z něj zemina, což se dnes neděje,“ nastiňuje Josef Fanta. Upozorňuje na to, že po roce 1989 se velmi rychle přišlo na to, že rostlinná výroba je mnohem výnosnější než živočišná, a z pastvin proto začala vznikat pole.

Prasklý chladič

Jenže čeští politici zatím nevidí celý zádrhel jménem sucho komplexně. Bobtnající krizi chtějí řešit stavbou nových přehrad – z nich se však voda do vysušené půdy nedostane –, propojením krajských vodohospodářských soustav nebo chytáním dešťovky. Bez fungující a živé půdy, jež dokáže alespoň lokálně zmírňovat extrémní sucha a teploty, jsou ale všechna tato opatření naprosto zbytečná.

Celé aktuální „snažení“ připomíná situaci, kdy automobilu praskne chladič a řidič nebude řešit, jak ho opraví, nýbrž se prostě smíří s tím, že co deset kilometrů zastaví a dolije kapalinu.

„Vrátili jsme se do feudálních dob a máme tady obrovské latifundie, na kterých se hospodaří způsobem, z něhož by mému dědkovi bylo zle. Nerozhoduje selský rozum, ale zisk,“ oglosoval Josef Fanta suchou tragédii české krajiny.

Jak zachránit půdu Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy upozorňuje například na technologii striptill, jež se začíná prosazovat při pěstování kukuřice. Jde o pásové zpracování strniště do hloubky 35 centimetrů. „Ztráta půdy, respektive vody z pozemku se tím sníží až o 80 procent,“ vypočítá Vopravil.



Další variantou, jak ochránit pole, jsou třeba i rozházené balíky slámy nebo proutí a fólie. Směrují odtok vody tak, aby sediment včetně kvalitní půdy neodcházel pryč a zemědělci s ním mohli dál pracovat. Variantou je i hluboké podrývání plodin – voda se tak dostane do podzemí a neodteče.

