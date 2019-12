Pískem proti vzestupu vod. Nizozemsko bojuje s nebezpečím záplav

Projekt zahájený v roce 2017 spočívá v tom, že se vysype písek proti hrázi, aby vytvářel jakousi přirozenou bariéru sloužící k předcházení záplavám. Nizozemci chtějí svůj nápad exportovat, protože vzestup vod způsobený oteplováním klimatu ohrožuje stále více zemí.

Hráz Houtribdijk, o kterou jde, je jedním z hlavních prostředků obrany proti záplavám v Nizozemsku od doby, co byla před více než 40 lety postavena. Její stavba začala v roce 1963, deset let poté, co si rozsáhlé záplavy v Nizozemsku vyžádaly na 1800 lidských životů.

Hráz Houtribdijk byla postavena proto, aby lámala vlny přicházející z jezera Ijsselmeer na severu země, které umožňuje regulovat úroveň přílivu. Její stavba vedla ke vzniku druhého jezera Markermeer.

Experti však v posledních letech usoudili, že hráz dlouhá 25 kilometrů již neodpovídá bezpečnostním normám a že naléhavě vyžaduje posílení.

„Stáli jsme před dilematem. V Nizozemsku nejsou skály. Bylo by nutné kámen dovážet ze zemí jako Norsko za cenu vysokých nákladů,“ řekl agentuře AFP profesor Stefan Aarninkhof z Technologické univerzity v Delftu.

Písek se pumpuje pod silnou vrstvou bahna na dně jezera Markermeer a z obou stran hráze se přivádí specifickým způsobem, který vypracovali vědci. Příroda se pak postará o zbytek: písek nakonec slouží jako zábrana proti vzestupu vod, říkají iniciátoři projektu. K hrázi se do poloviny příštího roku takto přivede více než deset milionů krychlových metrů písku.

Podle nizozemské vlády je posílení hráze pískem světovou premiérou. „Hráz pak bude schopna odolat silné bouři, jaká přichází v průměru jednou za 10 tisíc let,“ uvádí vláda. Ta se na projektu podílí spolu se soukromými firmami a výzkumnými ústavy.

Nizozemci doufají, že tento nápad prodají do zahraničí, aby pomohli dalším zemím v boji proti klimatickým změnám.

„Naučili jsme se několika pravidlům, jak pracovat v jezeře a stavět společně s přírodou,“ uvádí mluvčí konsorcia EcoShape Fokko van der Groot. Konsorcium sdružuje strany zúčastněné na projektu. „Takový způsob stavby v souladu s přírodou se dá ve světě aplikovat všude, kde je ochrana proti vodě problémem,“ dodává.

