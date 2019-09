Oříškář je varoval. Před patnácti lety odrazili čeští policisté v Iráku útok na diplomatický vůz

Jiří za volantem a Michal na sedadle spolujezdce tu patnáctiminutovou jízdu po bagdádské čtvrti Mansúr znali velmi dobře. Trasy mezi rezidencí českého velvyslance a ambasádou pravidelně měnili, ale křižovatkou u ambasadorova domu museli projet téměř vždy. I ráno 1. září 2004.

Když chtěli odbočit, zablokovala je dvě vozidla. Z nich vyskočilo několik ozbrojenců s kalašnikovy a do bílé toyoty začali zepředu a ze stran pálit. „Nejspíš chtěli českého velvyslance unést nebo zabít,“ myslí si po patnácti letech Jiří. Jenže diplomat Martin Klepetko tehdy v autě nebyl a toyota měla navíc balistickou ochranu i neprůstřelná skla.

„Celá akce trvala do třiceti vteřin, šlo nám o život. Deset vteřin, než jsme vjeli do křižovatky a zablokovali nás, deset vteřin jsme byli pod palbou a deset vteřin, než jsme byli zpět v bezpečí rezidence. Vozidlo nám zcela jistě zachránilo život,“ popisuje Jiří. On i Michal stále pracují v Útvaru rychlého nasazení Policie ČR. Po patnácti letech od nebezpečného přepadení už mohli odkrýt detaily akce, ale celá jména z bezpečnostních důvodů zveřejnit nechtěli.

Irák na konci léta 2004 nebyl zdaleka tak nebezpečný, jako je nyní ( Autor: Profimedia.cz )

Opel z boku, kia zepředu

Irák na konci léta 2004 nebyl zdaleka tak nebezpečný, jako je nyní. Bylo to rok a půl poté, co vojenská koalice několika desítek zemí vedených Spojenými státy zahájila invazi do země, a devět měsíců od okamžiku, kdy se podařilo chytit a zajmout diktátora Saddáma Husajna. „Bylo tehdy hodně únosů, ale unášeli se hlavně Američané. My, jako Češi, jsme nikdy nebyli trnem v oku,“ popisuje Jiří.

A tak si třeba český velvyslanec Martin Klepetko občas večer vyšel pěšky se svými ochránci na ulici pro oříšky nebo do holičství.

Pomsta, závist, špatný vtip: Američané volají speciální jednotky i k sousedským sporům Jednotka SWAT, ilustrační foto ( Autor: EPA-EFE/ Profimedia )

Na přelomu srpna a září 2004 měl Klepetko naplánovanou dovolenou. Ještě než odletěl z jordánského Ammánu domů, vyrazil se svými ochránci Jiřím a Michalem do divadla. Policisté si ten „výlet“ za kulturou pamatují velice dobře. V jejich pancéřované Toyotě Land Cruiser, kterou původně fabrika SVOS Přelouč smontovala pro armádu, přestala pracovat klimatizace. Při jízdách s velvyslancem nemohli mít otevřená okénka, a tak když se večer vrátili k rezidenci, všichni tři prý vypadali, jako by se koupali oblečení. Tak zpocení byli.

Chlazení interiéru nefungovalo ani ve středu 1. září. To už byl Klepetko v Česku a jeho ochranka se starala o zastupujícího diplomata. Když se tak policisté ráno rozjeli směrem k ambasádě, nechali si otevřená okna. Stažena prý mohla být maximálně na sedm centimetrů.

Z domu vyrazili k blízké křižovatce, odkud si mohli zvolit několik tras. „Tam nás míjel černý Opel Omega označený jako taxi. Ještě si pamatuju, jak nám z okýnka rukou mávali, že je všechno v klidu,“ vybavuje si Jiří. Jenže nebylo. Opel blokoval křižovatku zleva, zhruba čtyřicet metrů dál se naproti toyotě s českými diplomatickými značkami rozjel menší mikrobus Kia Pregio.

Jak se vyvedli potomci největších diktátorů 20. a 21. století. Přečtěte si v eseji: Maminka v domácnosti, tatínek diktátor Ilustrace k eseji Maminka v domácnosti, tatínek diktátor ( Zdroj: Vojtěch Velický, Autor: Vojtěch Velický )

Jiří rychle pochopil, že toto není normální ranní provoz v Mansúru. Aby z chystané léčky co nejdříve unikl, pokusil se opel podjet zprava po chodníku. Jenže bylo pozdě. Obě auta - kia zepředu a opel z boku - toyotu zablokovala. Vyskákali z nich minimálně čtyři maskovaní útočníci a z pěti metrů začali do diplomatické toyoty pálit z automatů.

Díky nefunkční klimatizaci se mohl český tým alespoň trochu bránit. Michal skrz pootevřené okénko pálil z osobní automatické zbraně FN P90. „Během útoku se mi podařilo vystřelit čtyři rány, než řidič okna zavřel. Žádný mrtvý či zraněný útočník nebyl potvrzen,“ upřesňuje Michal.

Překvapení útočníci netušili, že toyota má pancéřování i neprůstřelná skla. I přes několik desítek zásahů do kapoty a skel Jiří bleskově zařadil zpátečku a zacouval zhruba padesát metrů zpátky do zahrady velvyslancovy rezidence. „Poté co vyhodnotili útok jako nezdařený, útočníci nasedli do vozidel a ujeli,“ pokračuje Jiří.

Pákistánská smrt Při teroristickém útoku zemřel 20. září 2008 český velvyslanec Ivo Žďárek. On i jeho partnerka zahynuli po výbuchu v islámábádském hotelu Marriott, kde měl tehdejší český velvyslanec v Pákistánu dočasnou rezidenci. O život přišlo celkově 53 lidí. Za atentátem podle všeho stála organizace al-Káida. Jeden z jejích vůdců a strůjce pákistánských atentátů Karí Jasín pak zahynul 19. března 2017 v afghánské provincii Paktíka při útoku amerického bezpilotního letounu.

Čeští policisté hned informovali své nadřízené a s poškrábaným autem se ještě ten den přesunuli na ambasádu. Tam prý hned dorazili členové ochranky maďarského velvyslance, aby věděli, na co se mají připravit a jak reagovat, kdyby teroristé zaútočili na ně. Později se od Čechů přišli přiučit i Američané.

Zpráva o útoku se velmi rychle rozkřikla, takže se rodiny Jiřího a Michala o střelbě dozvěděly z médií, než se policistům vůbec podařilo dovolat z Iráku do České republiky.

Oba příslušníci URNA tehdy dokončili svou tříměsíční rotaci a do země se pak ještě několikrát vrátili. Dnes, když o útoku společně v policejní zasedačce v pražské Zbraslavi vyprávějí, se jim vybavuje několik detailů. Onen prodejce oříšků, kam občas zašli s velvyslancem, je prý několik dnů před útokem varoval, že hrozí nebezpečí. A zahradník, který fungoval i jako ochránce rezidence, si pak prý vybavoval, že se v okolí domů motali neznámí lidé a auta s fallúdžskými espézetkami.

Medaile a střílny

Jiří a Michal dostali za to, jak patnáct let staré události zvládli, medaili za statečnost. Hodně jim přitom pomohlo, že jeli obrněným vozem, který byl v české diplomatické misi v Iráku vůbec prvním s touto úrovní balistické ochrany.

Jedním z důsledků atentátu - tedy kromě zavedení takto pancéřovaných automobilů - bylo i montování bočních skel se střílnami, aby policisté nemuseli při obraně stahovat okénka. Dnes můžou střílet skrz zavřené dveře, v jejichž sklech jsou velmi úzké díry pro zbraň.

Po několikaměsíčním vyšetřování české tajné služby přišly na konci roku 2004 se zjištěním, že šlo o dobře připravený útok cíleně namířený proti České republice. To už ale Jiří a Michal věděli hned ráno 1. září 2004.

Přečtěte si také:

Armáda koupí americké bojové i víceúčelové vrtulníky. Je to výhodnější, řekl Metnar

Vojáci budou na nové přilby čekat dál. Obrana zrušila obchod za sto milionů

Kritika přítomnosti vojáků USA v Německu sílí. Přesunou se Američané do Polska?