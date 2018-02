Mezník v dějinách kosmonautiky. Muskova raketa změní i evropský vesmírný výzkum

Podle Holmana je raketa společnosti SpaceX Falcon Heavy průlomový počin, který především změní cenovou politiku letů do vesmíru. „Podařilo se odstartovat takový typ rakety, který je relativně jednoduchý na postavení a současně se minimálně jeho první stupeň bude vracet a znovu používat, což může náklady ještě snížit,“ řekl Holman.

Připomněl, že ještě před několika lety ESA nevěřila Muskovu tvrzení, že dokáže návrat prvního stupně rakety. „A dnes je to praxe. Zpětně to ovlivnilo, jak se ESA dívá na své vlastní nosiče,“ uvedl. Agentura přehodnotila přípravu nosné rakety Ariane 6, nově do ní podle Holmana musí zakomponovat návratovost minimálně prvního stupně. „Jedině tak si může udržet konkurenceschopnost v přístupu do vesmíru,“ dodal Holman.

Start Rakety Falcon Heavy

Za „událost desetiletí“ označil start Falconu Heavy i Michal Václavík z České vesmírné kanceláře, který se k tématu vyjádřil pro Českou televizi. „Pan Musk dosáhl cíle, který si stanovil před 15 lety,“ řekl. Návrat dvou ze tří stupňů označil za „téměř stoprocentní“ úspěch, posouvá podle něj nejen Muskovu firmu, ale celý soukromý sektor v rozvoji raketové techniky.

Pavel Suchan, místopředseda České astronomické společnosti, upozornil i na další stránky Muskova počinu. Vzbudil podle něj nadšení pro kosmonautiku, dobývání kosmu a pro vědu a techniku. Start rakety byl podle něj také skvělou propagací Muskova podnikání, zejména díky autu Tesla, které raketa vynesla do vesmíru. „Můžeme se ptát, proč soukromá firma a ne třeba americká NASA, když vesmír patří všem, můžeme se ptát, proč zrovna soukromé auto na oběžnou dráhu kolem Slunce, a můžeme pochybovat o účelu, když za sebou vytvořila skutečně obří uhlíkovou stopu,“ uvedl Suchan. I tak jde ale podle něj o přelom v dějinách kosmonautiky, která „táhne dopředu technologie, které pak všichni využíváme“.

