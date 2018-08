Lukeš: Špatnou architekturu najdete v každém stylu

Jak se uplynulých sto let propsalo do domů kolem nás a které z nich byly milníky architektury? Porevolučnímu období jsme věnovali nejméně pozornosti. Snad má Zdeněk Lukeš pravdu a v budoucnu bude co hodnotit.

Jak to bylo v období vzniku první republiky? Vymezovali se tehdy architekti proti předcházejícím stylům?

Po roce 1918 architekti měli pocit, že nová republika musí přinést úplně nový styl architektury, ale generačně se rozdvojili. Starší generace se vzhlédla v nové módě, která přišla z Francie, říkalo se jí art deco, a tu transformovali do jakéhosi národního slohu, dekorativismu. Ikonická stavba tohoto stylu je pražská Gočárova Legiobanka v ulici Na Poříčí. Charakteristickým rysem byly barevné fasády s všelijakými obloučky a kroužky. Tento styl byl trošku inspirovaný i lidovou architekturou. To byl vlastně takový dominantní styl raných let první republiky střední a starší generace, ke které patřili třeba Gočár, Janák, Novotný, Stockar, Machoň, Kozák a řada dalších.

A ti mladší?

Hned po válce nastupuje velice výrazně mladší generace architektů ovlivněných zejména Bauhausem, německou avantgardní školou, potom švýcarským teoretikem a architektem Le Corbusierem, který žil v Paříži, a taky ruským konstruktivismem a holandskou architekturou. Ti národní styl ignorovali a nesnášeli, dokonce se mu posmívali a říkali, že to je „rohlíčkový“ styl. Takový Janákův palác Adria byl pro ně něco odpudivého. Vytýkali svým profesorům: „Vy jste jen transformovali secesní tvarosloví do geometrického, ale je to pořád ozdobná architektura.“ Prosazovali nové zásady konstruktivismu a funkcionalismu, to byla jednoduchá čistá architektura zbavená dekoru, působící svými proporcemi a moderními materiály, jako byl beton, ocel nebo sklo.

Takže v architektuře panovala za první republiky tak trochu schizofrenie?

Architektura se rozdělila na dvě paralelní větve. Pravda je, že styl art deco byl zprvu velmi úspěšný, na rozdíl od předválečného kubismu. Dokonce až v podkarpatském Chustu je Masarykova kolonie, domečky úplně stejné, jako jsou na Ořechovce. Styl art deco skutečně ovlivnil architekturu v celé republice, ale jak byl populární, tak se rychle vyčerpal a už v polovině 20. let se jeho představitelé dostali do slepé uličky. Přejít hned k funkcionalismu bylo pro ně těžko akceptovatelné, takže hledali nějaké východisko, a jedním z těch východisek byl takzvaný moderní klasicismus.

