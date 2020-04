Kyberútoky na české nemocnice? Podobný scénář jako v Tallinnu před 13 lety

Aktuální vlna hackerských útoků mířících na Českou republiku, proti nimž se postavily už i Spojené státy, nápadně připomíná dění v Estonsku na jaře 2007. I tehdy začaly po odstranění sochy sovětského vojáka.

Bude to velká výzva. Nejen pro generála Karla Řehku jako nového šéfa Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ale pro celé Česko. Dnes už poměrně známé oznámení se na úřední desce úřadu objevilo ve čtvrtek 16. dubna: „Vydáváme varování před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v realizaci rozsáhlé kampaně závažných kybernetických útoků na informační a komunikační systémy v České republice, zejména pak na systémy zdravotnických zařízení.“

A varování ještě upřesňuje: „Tato kampaň může způsobit závažné dopady na dostupnost, důvěrnost či integritu informací u důležitých informačních a komunikačních systémů. Realizaci této hrozby lze z informací dostupných úřadu očekávat v nejbližších dnech, avšak v tuto chvíli disponuje úřad indiciemi, že přípravná fáze těchto útoků již probíhá, a to zejména prostřednictvím spear-phishingové kampaně.“

Do sobotního rána 18. dubna už útoky hackerů zaregistrovalo několik důležitých zařízení včetně fakultních nemocnic v Ostravě a Olomouci, ministerstva zdravotnictví či pražského Letiště Václava Havla, podle dostupných informací zatím internetovým atakům odolávají.

Není bez zajímavosti, že útoky – zatím od neznámých hackerů – přicházejí jen dva týdny po odstranění sochy sovětského vojevůdce Ivana Stěpanoviče Koněva z náměstí v Praze 6. Moskva přitom proti sejmutí sochy dlouhodobě protestuje. I proto se nabízí srovnání z dubna a května 2007 v Estonsku.

Tehdy na jaře se rozhodlo, že z centra Tallinnu zmizí socha bronzového sovětského vojáka z roku 1947, která připomínala sovětské vítězství nad nacismem. Podobně jako nyní v Praze tehdy estonské úřady tvrdily, že nejde o úplně odstranění památníku, ale pouze o přesunutí na méně výrazné místo.

Přesun byl naplánován na 26. duben 2007, Rusové začali veřejně protestovat nejen v Tallinnu, ale i v Moskvě. Tam prokremelské hnutí „Naši“ demonstrovalo před estonskou ambasádou. Po heslech „hanba Estonsku“ a „fašismus nepovolíme“ vtrhli demonstranti do budovy a zaútočili na zaměstnance ambasády. Estonsko poté své velvyslanectví raději uzavřelo, i kvůli údajné nedostatečné ochraně diplomatické mise.

Od 27. dubna do 18. května se pak pobaltská země stala terčem hackerských útoků. Nejdříve mířily na stránky vládních institucí, které se kvůli takzvaným ping flood atakům (jde o vysoký počet požadavků na odpověď, které mají přetížit síť) staly nedostupnými. Další vlny pak podle odborníků působily mnohem sofistikovaněji. V celé zemi docházelo k úplným výpadkům internetu. Mimo provoz se ocitlo mnoho desítek webových stránek, kromě vládních institucí byly hlavním terčem banky – ataky odstavily mimo jiné i sítě dvou největších finančních institucí Hansapank a SEB Pank.

Po vyšetřování estonská vláda oznámila, že má dostatek důkazů na to, aby oznámila, že Rusko má s útoky minimálně co do činění. To ale Moskva odmítla. Tvrdila, že došlo ke zneužití IP adres ruských úřadů s úmyslem poškodit Rusko, aby pak mohlo být označeno za viníka.

I když šlo před 13 lety o nezvykle silnou a dlouhou vlnu útoků, čerstvé vyjádření americké diplomacie dosvědčuje, že ani nyní v Česku nemusí jít o nic malého. „Vyzýváme toho, kdo je za to zodpovědný, aby se zdržel škodlivých kybernetických aktivit zaměřených proti českému zdravotnickému systému či podobné infrastruktuře na dalších místech,“ řekl Mike Pompeo, americký ministr zahraničí, agentuře Reuters.

Vývoj kauzy Koněv

3. dubna 2020: odstranění sochy z náměstí v Praze 6

6. dubna 2020: krajně levicová skupina Jiné Rusko zaútočila na českou ambasádu v Moskvě, do areálu hodili dýmovnici, na plot vyvěsila nápis „Stop fašismu!“

14. dubna 2020: byly porušeny dohody, je to cynické a pobuřující. Tak sejmutí sochy hodnotí ruský šéfdiplomat Sergej Lavrov

16. dubna 2020: skupina Jiné Rusko protestuje před českým konzulátem v Petrohradě, opět použila dýmovnice a transparent „Koněva zpátky na místo, ku*vy!“