Koronavirus zabil v Číně už 106 lidí, dostal se i do Německa

Opatření proti šíření nového typu koronaviru, proti němuž zatím není vakcína, oznámila dnes i společnost Facebook. Ta požádala své zaměstnance, aby nejezdili do Číny, pokud to není bezpodmínečně nutné. Zaměstnancům, kteří už do Číny přijeli, doporučila, aby pracovali z domova.

Čínská státní televize dnes uvedla, že v provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu se virus od konce loňského roku šíří, zemřelo dalších 24 lidí. Z provincie Chu-pej hlásí 1291 nových případů, čímž celkový počet nakažených v Číně přesáhl 4000. Server BBC připomněl, že nový koronavirus zabíjí většinu oslabené či starší lidí.

Výroba roušek v Číně, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

První oběť nového koronaviru oznámily i úřady v Pekingu, jde o padesátiletého muže, který navštívil jedenáctimilionové město Wu-chan. Právě zřejmě z tamního zvířecího trhu se nemoc rozšířila.

Mimo Čínu je podle víkendové zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) potvrzeno asi pět desítek případů, z toho nejvíce (osm) zatím v Thajsku. Podle serveru BBC hlásí po pěti případech USA, Austrálie a Singapur. Další potvrzené případy jsou z Tchaj-wanu, Malajsie, Jižní Koreje, Japonska, Vietnamu, Nepálu, Kanady, Kambodže, Srí Lanky. V Evropě byly zatím potvrzeny podle BBC tři případy ve Francii a jeden v Německu.

Cestující v Číně, ilustrační foto ( Autor: čtk )

Pacient je podle bavorského ministerstva v dobrém stavu a izolován. Místní úřady se nyní snaží informovat lidi, kteří s nakaženým přišli do kontaktu. Podle místních úřadů je riziko šíření nákazy v oblasti malé, uvedla DPA.

