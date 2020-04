Koronavirus do USA vrátil hlad. Potravinové banky nezvládají

Potravinové banky ve Spojených státech přestávají zvládat dramatický nárůst žadatelů o jídlo zdarma v důsledku rozjíždějící se ekonomické krize způsobené šířením nového typu koronaviru.

Podle odhadů se úrovně nezaměstnanosti v USA v důsledku pandemie mohou vyšplhat až na čísla známá z velké hospodářské krize třicátých let minulého století a překročit 32 procent. Ještě před vypuknutím krize přitom činila míra nezaměstnanosti ve Spojených státech 3,5 procenta. Na americké úřady práce se hlásí rekordní počty propuštěných Američanů a žádají o podporu. Dramaticky roste i počet těch, kteří si nemohou dovolit jídlo a žádají o pomoc americké potravinové banky. A ty pomalu přestávají zvládat.

Podle listu The Guardian čelí Spojené státy doslova hladové krizi, zatímco potravinové banky po celých USA hlásí zcela bezprecedentní čísla Američanů žádajících podporu. V některých částech země se podle Guardianu poptávka po jídle zdarma v důsledku krize navýšila až osmkrát. Jeden ze tří Američanů, kteří v minulém měsíci hledali pomoc u neziskových potravinových bank, přitom pomoc tohoto druhu nikdy dříve nepotřeboval.

Potravinové banky v USA registrují v průměru 40procentní nárůst v poptávce po potravinové pomoci, sdělila CNN Katie Fitzgeraldová z organizace Feeding America zastřešující 200 potravinových bank a celkem 60 tisíc dalších charitativních zdrojů potravin zdarma v celé zemi. Podle Fitzgeraldové některé organizace hlásí dvojnásobný nárůst lidí hledajících pomoc oproti normální situaci. Jiné však zaznamenávají až čtyřnásobný nárůst.

Prostředky, které organizace poskytující potraviny potřebným mají v současnosti k dispozici, nebyly vytvořeny pro počty lidí, kteří potřebují potravinovou podporu nyní, řekla Fitzgeraldová. Potravinové banky se podle ní mohou dostat do situace, kdy jednoduše nebudou mít dost. Potýkají se i s nedostatkem dobrovolníků, o jejichž pomoc se většinově opírají. Ve velkých amerických městech, jako je Cleveland, Pittsburgh a Phoenix potravinovým bankám pomáhá při koordinaci aktivit vzhledem ke stále se zvyšující poptávce Národní garda.

Přetížené potravinové banky na situaci reagují například tak, že přechází na režim tzv. „drive-thru“ čili výdej potravinových zásob přímo do otevřeného okénka osobního vozu. Možné riziko nákazy novým typem koronaviru se snaží snížit rovněž přecházením na dodávky potravin až do domovů potřebných.

„Jsem v tomhle oboru více než 30 let a nic, co jsem kdy viděla, nesnese srovnání s tím, co vidíme teď,“ sdělila Guardianu Sheila Christophrová, ředitelka neziskové organizace Hunger-Free Pennsylvania, která sdružuje celkem 18 potravinových bank z celkem 67 amerických okresů.

Nárůst žádostí o potravinovou pomoc popisuje The Guardian následovně. Ve městě Amherst, kde sídlí největší univerzitní kampus Massachusetteské univerzity, rozdělily potravinové banky letos v březnu o 849 procent jídla meziročně více. Druhý největší nárůst poptávky po jídle zdarma v západním Massachusettes zaregistrovala Pittsfieldská Armáda Spásy, přičemž se meziročně jednalo o nárůst 748 procent.

V okrese Jefferson, který registruje nejvíce potvrzených případů nákazy covid-19 ve státě Alabama, zaregistrovala komunitní potravinová banka Grace Kleinové v posledním březnovém týdnů 5076 žádostí, jednalo se o 90procentní nárůst oproti týdnu, který této situaci předcházel.

V Jižní Arizoně se poptávka po potravinové pomoci zdvojnásobila. Potravinové banky tam denně obsluhují celkem čtyři tisíce domácností. V březnu 2019 se jednalo jen o dva tisíce. „Nic takhle masivního a rychlého jsme ještě neviděli,“ sdělil Guardianu k nárůstu žádostí po pomoc Michael McDonald, ředitel Komunitní potravinové banky Jižní Arizony.

Potravinová banka Harvesters v Kansas City obsluhující 16 okresů v severovýchodním Kansasu a 10 v severozápadní Missouri odeslala v pondělí 23. března k příjemcům potravinové pomoci celkem 12 tisíc jídel, což představovalo celkem 140procentní nárůst z pěti tisíci krabiček, které si lidé objednávají obvykle. „Byl to největší den rozvozu v celé naši 40 let trvající historii,“ sdělil ředitel komunikace potravinové banky Gene Hallinal. Podle tiskové mluvčí organizace Feeding America Zuani Villarrealové, panuje podobná situace v celých Spojených státech.

Loni bylo v USA z potravinových bank rozděleno celkem 4,3 miliardy jídel, a to více než 40 milionům Američanů skrze síť 200 potravinových bank a 60 tisíc menších organizací, škol, jídelen a útulků. Nejčastějšími příjemci potravinové pomoci byli pracující chudí, staří a postižení lidé a dlouhodobě nemocní. Polovina dospělých Američanů nemá žádné úspory ani na to, aby pokryli v případě výpadku příjmů své životní potřeby po dobu tří měsíců.

Zdroje: www.theguardian.com, www.edition.cnn.com