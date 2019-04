Hospodářský růst v krajích: od vstupu do EU nejvíce zbohatlo Zlínsko

Od vstupu České republiky do EU nejrychleji zbohatl Zlínský kraj, jehož HDP na hlavu se přiblížilo unijnímu průměru o 14 procentních bodů. Nadprůměrně se dařilo i Jihomoravskému kraji a Praze. Naopak Karlovarský kraj si od roku 2004 pohoršil, jeho HDP kleslo z 61 % na 58 % evropského průměru. Stejně jako průměr EU rostlo v minulých letech Ústecko.

Žádný z českých krajů s výjimkou Prahy ještě nedosáhl úrovně HDP na jednoho obyvatele, které by se rovnalo evropskému průměru. Od vstupu do EU se i přesto může 12 českých regionů pyšnit rychlejším růstem vlastního HDP, než jaký je průměr EU.

Zlínsko českým šampionem

„Ze srovnání vyplývá, že z krajů nejrychleji bohatne Zlínský kraj. Jeho HDP na hlavu bylo v roce 2004 na 61 procentech unijního průměru. V roce 2016 se vyšplhalo na 75 procent,“ uvádí Jan Krupička z analytického projektu Evropa v datech. Ekonomicky se velmi dařilo také Jihomoravskému kraji, jehož HDP na hlavu vzrostlo z 71 % na 85 % unijního průměru. Hlavní město Praha, která nemá status kraje, s růstem o 19 procentních bodů dosáhla na 183 % průměru EU.

Polepšení vůči průměrnému růstu HDP v Evropské unii se nedočkaly jen dva české regiony. „Karlovarský kraj začínal v roce 2004 se 61 procenty evropského průměru, tedy na stejné pozici jako Zlínský kraj. Jako jediný z českých regionů si však ve srovnání s EU pohoršil, a to o tři procentní body. Přestože také bohatne, tak mnohem pomaleji,“ vysvětluje Jan Krupička. Lépe se ve srovnání s unijním průměrem nedařilo ani Ústeckému kraji, který se od roku 2004 drží na 64 %.

Jižní Morava, Plzeňsko a střední Čechy

Vrchní příčky co do růstu i výše HDP na hlavu patří v České republice Praze a Jihomoravskému kraji. Hned za nimi se umístilo Plzeňsko a střední Čechy, které od roku 2004 zaznamenaly zlepšení vůči unijnímu průměru o 6 procentních bodů. Ačkoliv se nejedná o nejvýraznější růst mezi českými kraji, zůstávají tyto regiony stále na nejvyšších pozicích. A to díky své dobré ekonomické kondici již v době vstupu České republiky do EU. Podobně si vedlo Liberecko, jehož HDP v roce 2016 dosáhlo 68 % evropského průměru, a Pardubicko, které povýšilo na 71 %.

HDP k průměru EU (v %) Kraj 2004 2016 Praha 164 183 Jihomoravský 71 85 Plzeňský 76 82 Středočeský 71 81 Královéhradecký 69 78 Zlínský 61 75 Moravskoslezský 63 73 Jihočeský 70 72 Vysočina 63 72 Pardubický 65 71 Liberecký 62 68 Olomoucký 61 68 Ústecký 64 64 Karlovarský 61 58

