Hamás reaguje na Trumpa: vyzývá k nové intifádě proti Izraeli

„Evropská unie zastává jasný a jednotný názor. Myslíme si, že jediné realistické řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci má být založeno na dohodě o dvou státech, přičemž Jeruzalém bude hlavním městem obou,“ prohlásila šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová.



Podle ní Trump svým oznámením vyvolal znepokojení. „Je důležité, aby prezident Trump ve svých projevech řekl, že je třeba zachovat status quo svatých míst. Vystupňování napětí v jejich okolí by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát,“ uvedla Mogheriniová.