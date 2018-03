Facebook šmíruje, komu voláte a píšete. Jak tomu zabránit?

Mark Zuckerberg a spol. ještě stále uklidňují aféru Cambridge Analytica týkající se zneužití 50 milionů účtů. Chvíli nato ale na povrch vyplavala další nepříjemnost. Aniž by to Facebook výslovně někde uváděl, u uživatelů na Androidu sledoval historii hovorů a SMS/MMS. Na své servery neukládal obsah zpráv ani hovorů, ale metadata. Tedy kdo, komu, kdy a jak dlouho volal či psal. iOS se kauza netýká, Apple třetím stranám takové údaje neposkytuje.

Facebook ví víc, než si myslíte

Na problém upozornil softwarový vývojář Dylan McKay, když si nechal Facebookem vygenerovat archiv všech jím uchovávaných údajů (viz Jak smazat účet na Facebooku). V něm překvapivě našel i informace, které na síti nijak viditelné nejsou a uživatel tak ani nemohl zjistit, že je Facebook uchovává.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21. března 2018

O problému začala informovat světová média a Facebook začal hasit další požár. Na svém blogu vydal světlení, že historii SMS a hovorů neukládá bez souhlasu uživatelů. V něm však zmateně míchá tři problémy najednou.

• Všechny jeho aplikace vás po instalaci požádají, abyste jim přidělili práva k přístupu do adresáře. To je logické a očekávané, dělají to snad všechny sociální sítě a kecálky. Aplikace prohledá vaše kontakty a zjistí, který z nich také používá Facebook.

• Facebook Messenger může na Androidu fungovat i jako výchozí editor SMS/MMS, takže se po instalaci nabídne, že se vám postará i o nefacebookové zprávy.

• Existuje aplikace, která na servery Facebooku posílá informace o tom, kdy a s kým si píšete nebo voláte (a jak dlouho).

Přiznaný přístup k třetímu bodu, tedy metadatům, má dnes odlehčený Facebook Lite. Ten vás jako jediný po spuštění vyzve, abyste mu najednou potvrdili přístup ke kontaktům i historii SMS/hovorů. Výzvu lze přeskočit nebo schválit a pak volbu případně změnit v nastavení.

Potud je všechno v pořádku. Facebook vás sleduje, ale vy jste mu to umožnili. Jak si ovšem všimli redaktoři Ars Techniky, v minulosti to fungovalo jinak. Android až do verze 4.0 Jelly Bean (API level 14) mu dovoloval sledovat metadata i bez souhlasu uživatele. Ani s příchodem Androidu 4.1 a novějších se to nemuselo změnit, protože aplikace Facebooku mohly běžet na původním API, které Google odstavil až v říjnu 2017. Podle výpisu pořízeného Ars Technikou přitom metadata byla ukládána právě až do října 2017.

