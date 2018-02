Do EU loni přišlo 205 tisíc nelegálních migrantů, nejméně za čtyři roky

Oproti roku 2016 klesl loni počet zaznamenaných nelegálních překročení hranic EU o 60 procent. Loňský úhrn je pak jen zlomkem toho z roku 2015, kdy na vrcholu migrační krize do Evropy dorazilo 1,8 milionu lidí. Stále však nepředstavuje návrat na hodnoty z období před rokem 2014, které se pohybovaly mezi 72 tisíci a 141 tisíci.

Meziroční pokles způsobilo omezení pohybu na migrační trase přes východní Středomoří a západní Balkán, avšak „nejpodstatnějším vývojem loňského roku byl náhlý propad v počtu nelegálních přechodů hranic v centrálním Středomoří“, který nastal v červenci.

Výrazně naopak narostl počet příchodů po západní trase přes Středozemní moře, tedy z Alžírska, Maroka a Tuniska do Španělska, kam loni dorazilo na 21 tisíc nelegálních migrantů. Západní Středomoří je proto obzvláště ostře sledované, uvedl ředitel Frontexu Leggeri.

Podle něj migranti stále nachází nové způsoby, jak hranice EU překonávat a například padělané doklady představují pro úřady velkou výzvu. Leggeri novinářům řekl, že „nepravidelný migrační tlak na jižních hranicích ve Středomoří zůstane na velmi vysoké úrovni“.

Leggeriho také znepokojuje to, že členské země EU loni repatriovaly meziročně o něco méně nezákonně se pohybujících přistěhovalců. Velký problém podle něj představuje bezpečnostní situace v Libyi, kde jsou v přeplněných detenčních centrech zadržovány tisíce migrantů. „Situace v Libyi není z humanitárního hlediska přijatelná. Operační plán, který by počítal s vracením zachráněných migrantů do Libye, bych nepodepsal,“ citovala šéfa Frontexu agentura AP.

