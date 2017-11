Armáda investuje miliardu do dronů. Koupí i bojový stroj

Podle Bečváře se v příštím roce zvýší české zapojení v Afghánistánu a Iráku. Pokud záměr odsouhlasí Parlament, na misích by v jednom okamžiku mohlo být až 650 českých vojáků oproti současným asi 400.

Bečvář v proslovu na veřejné části velitelského shromáždění české armády tvrdě kritizoval, jak byly v minulosti sníženy schopnosti armády. „Kdo dal této zemi právo na deset let prakticky zastavit modernizaci armády? Kdo dal této zemi právo téměř rezignovat na financování vlastní obranyschopnosti?“ řekl Bečvář. Poznamenal, že vojáci na rizika upozorňovali. Vzhledem k dalšímu vývoji bezpečnosti označil tento postup za krátkozraký a nebezpečný. Financování armády se výrazně snížilo v době hospodářské krize, od roku 2014 vyčleněné finance rostou.

Bečvář poznamenal, že své schopnosti nyní armáda znovu buduje. Za priority na příští rok stanovil přípravu a výcvik vojska a záloh, udržování a rozvoj schopností, zajištění závazků kolektivní ochrany a i akce na veřejnosti při oslavách 100. výročí vzniku Československa. Poznamenal, že příští rok armáda počítá s příchodem dvou tisíc nových vojáků. Letos jich dosud podle něj přijala více než 2170 a naplněnost útvarů armády tak dosáhla 83 procent.

Prezident Miloš Zeman na shromáždění řekl, že by se měl nejen zvyšovat počet vojáků, ale za důležitý označil i příchod talentovaných lidí. Přimluvil se opět za to, aby Česko vydávalo na obranu dvě procenta HDP, jak se zavázalo při vstupu do NATO. Podotkl, že v minulosti byl dvouprocentní závazek plněn a všichni to považovali za samozřejmost. Podle ministra obrany Martina Stropnického (ANO) je reálné cíle dosáhnout v roce 2025. Podotkl, že navržený rozpočet ministerstva obrany na příští rok se blíží 60 miliardám, letos to je 52,5 miliardy.

Autonomní drony jsou budoucností válčení, tvrdí výrobce

Jak je Zemanovým zvykem, před vojáky lobboval za pořízení moderních dronů. Armáda již podle něj vypracovala studii o začlenění bezpilotních prostředků do výzbroje. „V nejbližší době se bude podle této studie kupovat prvních šest ScanEaglů,“ řekl Zeman. Armáda je již nyní využívá při své činnosti v Afghánistánu, dostala je z USA. Ve výzbroji má i další menší drony. Podle Zemana by měly být začleněny pod vzdušné síly, a ne pod pozemní jako dosud. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek novinářům řekl, že nový komplet dronů ScanEagle, který obsahuje deset strojů, obrana plánuje pořídit v roce 2019. Zeman také v projevu pochválil aktivní zálohy.

Armáda příští rok počítá se zapojením do posílení východního křídla NATO v Pobaltí. Více vojáků chce vyslat i do Afghánistánu a Iráku. Stropnický dříve řekl, že by do Afghánistánu mohlo být posláno až 300 vojáků, nyní jich je v zemi přes 250. Končící ministr obrany také v minulosti řekl, že by Česko mohlo vyslat do Iráku 200 až 300 vojáků různých oborů. Oba záměry by musel schválit Parlament. Podle Bečváře by pak Česko mohlo celkem do misí vyslat až 650 vojáků, nyní to je kolem 400.

Bečvář se zmínil také o posílení ochrany kybernetického prostoru. Podotkl, že Stropnický již podepsal návrh, aby část této domény byla i na generálním štábu. „Začínáme s výstavbou prvku, který bude mít na starosti tyto záležitosti. Musíme vytvořit prostředí pro to, abychom byli schopni chránit naše komunikační informační systémy, které jsou především používané v bojových podmínkách,“ řekl.

Stropnický se na velitelském shromáždění se zástupci armády rozloučil, poděkoval jim za spolupráci. Současná vláda podá ve středu demisi, v nové vládě bude Stropnický zřejmě působit na jiné pozici.

Přečtěte si také: