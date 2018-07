Armáda chce navýšit počet vojáků na 30 tisíc. Noví rekruti se zaměří i na kybernetiku

Reagovat na to bude i Univerzita obrany v Brně, která hodlá otevřít nový obor spojený s kybernetikou.

Baloun při slavnostním vyřazení studentů Univerzity obrany uvedl, že před třemi lety chybělo do počtu 25 tisíc asi 6000 vojáků. „Dnes chybí asi 3800. Za necelé tři roky jsme ten rozdíl snížili asi o 2000 vojáků a pokračujeme podle plánu,“ sdělil.

Podle něj je první fází postupné doplnění vojáků na prázdná místa do stavu 25 tisíc. „Zároveň paralelně do roku 2025 až 2026 navýšíme podle obranné strategie počty vytvářených nových útvarů o 5000 osob. V konečném důsledku by v rámci celé České republiky mělo být kolem 30 tisíc vojáků,“ informoval Baloun.

Nový pluk? Armáda chce stovku bojových vozidel

Nové lidi armáda částečně získává z Univerzity obrany v Brně. Za poslední roky jich podle Balouna bylo asi 350. Slavnostního vyřazení se dnes na náměstí Svobody v Brně dočkalo 114 absolventů vojenského studia, z nichž byla pětina žen. V akademickém roce 2017/2018 bude promovat celkem 252 absolventů všech typů a forem studia.

Univerzita obrany vnímá větší zájem o studium. Pro ročník 2018/2019 přijala 1600 podaných přihlášek ke studiu, což je asi o osm procent více než o rok dřív. „Domníváme se, že vojenské povolání se stává prestižním a mladá generace to začíná vnímat a přistupuje tak k tomu,“ řekl rektor univerzity Bohuslav Přikryl. Univerzita také chystá nový obor, který se bude zabývat kybernetickou bezpečností. Podle Přikryla se tím přizpůsobuje potřebám ozbrojených sil.

