Vinař Bogdan Trojak: Roste zájem o naturální vína

Co jsou naturální či autentická vína a jak se liší od organic, biodynamických či demeter přístupů? A jak je náročné založit si vinici v litoměřické viniční podoblasti a proč je to ekonomicky nákladnější než na Moravě? To se dozvíte v rozhovoru s Bogdanem Trojakem, básníkem, vinařem, zakladatelem vinařského spolku, vinných barů a festivalu autentických vín.