Ministr zdravotnictví Vojtěch: Mladým lékařům nabídneme až 60 tisíc korun

„Věříme, že to bude dostatečně motivační. Nemáme v ruce příliš mnoho jiných nástrojů, jak motivovat mladé lékaře, pokud nechceme zavádět umístěnky,“ tvrdí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za hnutí ANO) o nových rezidenčních místech, které budou určeny pouze pro lékaře připravující se na atestaci.

Na oplátku bude ministerstvo po takto nadprůměrně ohodnocených mladých lékařích chtít, aby se zavázali, že nějakou dobu po atestaci zůstanou v Česku. Mluví se o pěti až deseti letech.

Zájem českých lékařů o odchod za prací do zahraničí se přitom v posledních letech snižuje. Zatímco v roce 2015 v průzkumu HealthCare Institute uvedlo 53 procent z těch českých mediků, kteří plánovali odejít do zahraničí, že jejich cílem je Německo, o rok později už to bylo 39 procent, v roce 2017 pak 29 procent a v aktuálním průzkumu za rok 2018 dokonce jen necelých 24 procent.

Od aktuálního akademického roku 2019/2020 se navíc navýšil počet přijímaných studentů do studijního programu Všeobecné lékařství o 15 %. Rozpočet příslušných vysokých škol se počínaje rokem 2019 každoročně po dobu jedenácti let navýší o 500 až 700 milionů korun. Celkově se jedná o částku 6,8 miliardy korun.

Zvyšují se i celkově platy ve zdravotnictví. Průměrná odměna lékaře v Česku loni stoupla o osm procent na 77 596 korun hrubého, sestra v průměru vydělá přes 38 tisíc. Ale v obou případech i s přesčasy. Zvyšující se platy v českých nemocnicích začínají lákat pracovníky nejen z Východu, ale nově i ze Západu.

„Jedna z největších skupin, která přichází do českého zdravotnictví, je z Portugalska,“ podotkl ministr Vojtěch. Ministerstvo se nově chystá zaměřit i na hodnocení předatestační přípravy mladých lékařů.

„Jedna věc je teorie, druhou praxe, jak skutečně to vzdělávání v nemocnicích probíhá. Snažíme se mladým lékařům vyjít vstříc, požadují hodnocení svých zaměstnavatelů. Chceme vytvořit on-line systém, kde by samotní mladí lékaři mohli hodnotit, zda se o ně školitel zajímá, zda ho vůbec znají nebo která práce je po nich požadována,“ říká Vojtěch.