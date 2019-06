Cashbot jako kontinuita podnikání

Umí malí a střední podnikatelé efektivně řídit a kontrolovat své cashflow? Nejen o tom jsme hovořili s Markem Hejduškem – zakladatelem a ředitelem společnosti, která provozuje chytrou a efektivní aplikaci Cashbot. Díky jeho značným zkušenostem z finančního sektoru se rozhodl vstoupit na trh s fintechovou aplikací, která zjednodušuje život podnikatelům, kteří zápasí se splatností faktur svých odběratelů.

Jaký je vlastně rozdíl mezi službou Cashbot a klasickým faktoringem? Cashbot rozhodně není pouze o jednoduchosti zřízení, rychlosti schvalovacího procesu a finančních prostředcích v bleskovém tempu na vašem vlastním účtu. Jaké další výhody podnikatelům přináší, co je potřeba k jeho spuštění a jaké jsou poplatky za využívání? Nejen to popisuje Hejdušek, který se na tuzemské finanční scéně pohybuje přes patnáct let.

