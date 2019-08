Autor inovativních učebnic Liška: Chceme, aby děti chodily do školy rády

Letos v březnu se svým projektem vyhrál soutěž Startupper roku. A týdeník Euro ho v červenci zařadil mezi dvacet talentovaných lidí okolo dvaceti let, které se vyplatí sledovat.

Markovy učebnice se vyznačují tím, že se studenty komunikují kamarádskou formou, tykají jim, vysvětlují řešení příkladů krok za krokem a především kladou důraz na procvičování i pomocí QR kódů, kdy si student může najít řešení na webových stránkách nakladatelství. Podle Marka jsou největším problémem českého středního školství příliš obsáhlé osnovy a nedostatek kvalitních učitelů.

„V naší dlouhodobé vizi máme stanovené, že by student neměl říkat, že je naštvaný či znuděný, že jde do školy, ale naopak že jde do školy rád, protože tam dělá přesně to, co ho baví, a v tom se i rozvíjí,“ tvrdí dnes čtyřiadvacetiletý podnikatel.