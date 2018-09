Přesun přes Letnou: Praha zvažuje přemístění tramvajové smyčky na Špejcharu

„Posun smyčky by byl pro pražskou tramvajovou síť pozitivní například v době výluk či posílení provozu. Také se tím umožní dále pokračovat v diskusi a případně výstavbě Kaplického knihovny,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

Změna by pomohla DPP například při výluce na Letné, a to tramvajím přijíždějícím ulicí Milady Horákové na Letenské náměstí. V případě výluky se tramvaje z tohoto směru nemají kde otáčet. Ve směru od Hradčanské mohou zajet buď na stávající smyčku nebo odbočit do Chotkových sadů.

Ve hře je podle dokumentu několik variant jejího umístění. Buď by mohla být vedena podél ulice Milady Horákové nedaleko vjezdu do podzemních garáží, nebo blíž k ministerstvu, kdy by zasahovala hlouběji směrem k hraně Letné.

Přesunutí smyčky by ale vyžadovalo změnu územního plánu. V tom současném je prostor nedaleko ministerstva veden jako zahrada a park. Na území je navíc vyhlášena stavební uzávěra, kterou by muselo město v této části pláně zrušit.

DPP v současné době plánuje stavbu nové tramvajové smyčky na Zahradním městě a u stanice metra A Depo Hostivař. Vznik obou dopravní podnik naplánoval na roky 2020 až 2021. Ta na Zahradním městě má stát 120 milionů korun, smyčka u Depa Hostivař vyjde na 170 milionů Kč.