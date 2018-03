Centrum Prahy brzy dostane novou tvář

Odvážný projekt, který oblast kolem Masarykova nádraží a Florence posune do 21. století, z části vznikl ve věhlasném studiu Zaha Hadid Architects. Šikmé linie, ustupující podlaží a celkové urbanistické řešení nese jednoznačný rukopis nedávno zesnulé hvězdy moderních architektury.

„Chceme z hlavního města znovu vytvořit centrum světové architektury a mít zde stavby od ikon v oboru. První vlaštovkou může být budoucí revitalizace Masarykova nádraží, kde pod taktovkou Penta Investments vzniká Central Business District podle vize architektky Zahy Hadid,“ uvedla k projektu primátorka Prahy Adriana Krnáčová.

„Inspirací pro tento projekt nám byla pařížská La Défénse, kdy zde v první fázi vzniklo několik budov, které vdechly celému území nový ráz. Na ně se pak navazovaly další investice a další výstavba až do dnešní hypermoderní čtvrti se všemi funkcemi potřebnými pro příjemný život,“ doplnila primátorka.

Projekt nazvaný Central Business District by se měl realizovat pouze na zastavěných plochách v okolí Masarykova nádraží a Florence. Tímto by mohl nevzhlednou část města, kde naposledy vyrostlo Florentinum, uvést zpět do života. V několika etapách by zde mělo vyrůst osm multifunkčních objektů o celkové užitné ploše 90 tisíc metrů čtverečních. Kanceláře, obchody, restaurace, kavárny a veřejné zelené plochy dají centru města zcela nový kabát.

Penta část pozemků od Českých drah vykoupila už v roce 2016. Projekt by podle mluvčího Penty Iva Mravinace mohl být dokončen v roce 2023. Investiční skupina plánuje do celého území investovat přes 6,5 miliardy korun.

Celková rozloha pozemků je 22 000 m2, počítá se s výstavbou osmi budov s 90 000 m2 komerčních ploch.