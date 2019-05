Zeman nepřijal Staňkovu demisi. Ministr prý odhalil v rezortu závažná pochybení

„Důvodem je to, že docent Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel,“ uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Předseda ČSSD Jan Hamáček krátce na to oznámil, že požádá ve středu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby Zemanovi navrhl odvolání Staňka. Místo něj by se měl novým ministrem kultury stát místopředseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Ministrův konec požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice. Staněk v rezignačním dopise uvedl, že svou rezignací vyhověl Hamáčkově výzvě. Ze jeho setrvání ve funkci se dnes na setkání se Zemanem vyslovil i předseda komunistů Vojtěch Filip.

„Prezident Zeman nepřekvapil. S definitivní platností potvrdil to, o čem se dosud spekulovalo: že ministr Staněk plnil po celou dobu politické zadání Hradu,“ tlumočila vyjádření iniciátorů petice za odstoupení Staňka Michaela Šilpochová z centra DOX. „Splnil roli loutky, která posloužila, roli muže na špinavou práci, který už spáchal politické harakiri, v tuto chvíli nemá co ztratit a ve svém 'boji proti elitám' bude se souhlasem prezidenta ještě nějaký čas vědomě škodit české kultuře,“ uvedli ředitel centra Leoš Válka či architekt Josef Pleskot, kteří s peticí přišli.

Absurdně podle nich působí i dnešní audience předsedy KSČM Filipa u prezidenta Zemana. „Třikrát kladivo na českou kulturu: ministr Staněk, komunisté a prezident. Jméno pana Michala Šmardy je zcela neznámé. Širší znalost české kulturní scény nemá, není zatím jasné, jaké jsou jeho názory na zásadní problémy a témata v oblasti kultury, jejichž pochopení je naprosto zásadní pro kompetentní vedení resortu,“ dodali.

Šmarda v České televizi řekl, že se rozhodl funkci přijmout, protože mu Hamáček slíbil podporu. Věří, že Hamáček, Babiš a Zeman najdou společnou řeč. Pokud by ale ústavní činitelé dali najevo, že jsou proti tomu, aby funkci přijal, bude to respektovat, řekl. Měli by ale podle Šmardy jednat rychle, aby se současný stav nezhoršoval. Se Zemanem by se rád setkal, v minulosti byla podle něj jejich setkání příjemná.

Další chaos by byl pro resort kultury smrtící, uvedl Šmarda. „V první fázi je potřeba stabilizovat situaci v tomto resortu, je potřeba uklidnit emoce, je potřeba dohodnout se s významnými hráči v resortu,“ řekl. Podle Šmardy je nutné dát záruky, že ministerstvo bude spravováno profesionálně, že nenastane nějaké vyřizování účtů a že mezi ministerstvem a jím zřizovanými institucemi bude vše postupovat podle pravidel. Je třeba znovu navázat důvěru, dodal.

Národní galerie Praha a Muzeum umění Olomouc by měly mít co nejdřív stabilní ředitele, řekl Šmarda. „Pokud zvítězí ve standardním transparentním výběrovém řízení, tak ano,“ řekl na otázku, zda by se Fajt a Soukup mohli vrátit do funkcí, z nichž je Staněk odvolal. Výběrová řízení musejí být podle Šmardy věrohodná, garantovaná osobnostmi s respektem. Ministr by se od výběru měl jako politik držet dál, podotkl.

Šmarda je místopředsedou ČSSD teprve od března • Michal Šmarda, který byl letos v březnu zvolen řadovým místopředsedou sociální demokracie s největší podporou delegátů sjezdu, je dlouholetým starostou Nového Města na Moravě. V zastupitelstvu zasedá od roku 2006, v čele radnice pak působí od roku 2010; v roce 2016 byl krátce krajským zastupitelem. Jeho éra je spjata například s organizací MS v biatlonu nebo horských kol. Za ČSSD několikrát kandidoval v krajských a parlamentních volbách. Loni byl například na druhém místě kandidátky ČSSD na Vysočině, do Parlamentu se z ní ale dostala jen jednička, hejtman a nestraník Jiří Běhounek. • Členem ČSSD je od roku 1993, v 90. letech patřil k vlivným členům Mladých sociálních demokratů, mimo jiné vedl jihomoravské sdružení této organizace. Po volbách v roce 1998 jej sociální demokraté nominovali do vedení Fondu dětí a mládeže, který měl na starosti správu majetku po někdejším Socialistickém svazu mládeže. Šmardovo jméno se později v médiích objevilo v souvislosti s některými údajně nevýhodnými transakcemi fondu, on sám ale odmítal, že se dopustil něčeho nekalého. • V roce 1993 maturoval na gymnáziu v rodném Novém Městě na Moravě, později se věnoval mediálnímu, politickému a organizačnímu poradenství. V letech 1998 až 2014 působil Šmarda jako asistent a poradce poslanců nebo Dagmar Zvěřinové, senátorky za ČSSD v obvodě Žďár nad Sázavou. Byl také členem ústředních orgánů sociální demokracie a pro stranu vedl několik volebních kampaní. • Nejvýraznější bylo dosud Šmardovo působení v komunální politice, do novoměstského zastupitelstva se poprvé dostal na podzim 2006, o čtyři roky později usedl do křesla starosty. Loni kolem voleb vzbudil pozornost tím, že sociální demokraté v Novém Městě na Moravě nekandidovali pod hlavičkou ČSSD. Kandidátka nesla jméno za Lepší Nové Město a z 23 na ní zapsaných lidí bylo 13 nestraníků. • „Je docela dost lidí, kteří nám ve městě fandí a podporují nás, zároveň ale mají výhrady k centrální politice sociální demokracie. A když bychom je přizvali na kandidátku ČSSD, tak by s námi nekandidovali. Než abychom za každou cenu drželi značku, je pro nás důležitější být otevřenější a přijímat nové myšlenky,“ vysvětlil v tento krok Šmarda, který ale odmítl, že by šlo o taktiku jak skrýt značku ČSSD.

