Zeman: Na seznamu od Babiše byl Poche i Hamáček

„Byl předběžný seznam, kde nebyl uveden žádný ministr zahraničí, a druhý, v podstatě dopis pana premiéra Babiše, kde mně navrhoval dva ministry zahraničí, nejprve Miroslava Pocheho a v případě, že když ho nepřijmu, tak navrhoval pana Jana Hamáčka,“ řekl prezident. Vyhověl jsem druhému návrhu, dodal.

Okolnosti jmenování nebyly doposud jasné, spekulovalo se, že premiér předložil Zemanovi nejprve seznam ministrů se jménem Pocheho a napodruhé bez něj, když prezident Pocheho odmítal jmenovat. Situaci nevysvětlili ani Hamáček s Babišem. Předseda vlády zopakoval, že Zemanovi předal pouze jeden seznam s navrhovanými ministry včetně Pocheho. Hamáček řekl, že při jmenování vlády nebyla porušena ústava.

Postup kritizovala opozice i někteří sociální demokraté, pražská organizace ČSSD vyzvala předsednictvo, aby na Pocheho jmenování kategoricky trvalo. ODS se nepodařilo prosadit na program Sněmovny debatu o okolnostech jmenování nového šéfa diplomacie, dál se plánuje ptát, zda Babiš změnil svou nominaci, nebo zda setrval na Pocheho jménu, jak říká. V takovém případě by si totiž Zeman mohl počínat protiústavně, když návrhu nevyhověl.

Z nových členů vlády prezident vyzdvihl výměnu na ministerstvu spravedlnosti. „Je to strašně složité, těžká otázka, ale skoro bych řekl, že jsem nejvíce spokojen s výměnou v křesle ministra spravedlnosti,“ řekl prezident. Podle něj je potřeba dát nové ministryni Taťáně Malé (ANO) určitou šanci. Zeman nechtěl na TV Barrandov komentovat pochybnosti například o jejím vzdělání, řekl, že na její hodnocení si ponechá zhruba půl roku.

Předchůdce Malé Robert Pelikán se podle Zemana „nechoval vůči prezidentovi kolegiálně“. Zeman tak narážel na kauzu Nikulin, v níž bývalý ministr spravedlnosti rozhodl o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Prezident Pelikána předtím žádal, aby Nikulina vydal do Ruska. „Očekával jsem, že to vyvolá u některých politických subjektů v Česku nepřátelské reakce a nechtěl jsem tím zatěžovat jednání o budoucí vládě,“ podotkl tehdy Pelikán, který se v minulém týdnu vzdal poslaneckého mandátu a po odchodu z politiky se hodlá vrátit do advokacie.

