Zeman jmenoval nové rektory. Ceremoniálu v Karolinu se nezúčastní

Několik rektorů dostalo pozvánku na slavnostní ceremoniál na úterý. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes odmítl konání slavnostní akce potvrdit. „My jsme nic takového neavizovali. A jistě uznáte, že akce tohoto typu oznamujeme my,“ napsal.

Mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek řekl, že rektor univerzity Tomáš Zima, který byl jmenován pro další funkční období, o Zemanově rozhodnutí ví. Slavnostní ceremoniál se podle Hájka místo na Hradě uskuteční v úterý ve 14:00 v pražském Karolinu. Jmenovací dekrety jim předá ministr školství Robert Plaga, uvedlo ministerstvo školství. Zeman se ceremoniálu nezúčastní.

Rektory zvolily akademické senáty škol a poté schválila vláda. Funkce se mohou ujmout až poté, co je jmenuje prezident. Jedenácti rektorům začne funkční období 1. února, staronové rektorce Vysoké školy ekonomické v Praze Haně Machkové 1. dubna.

Rektory nemrzí, že jim dekrety nepředá prezident

„Původní informace byla taková, že máme jet na Hrad,“ řekl rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller. O tom, že bude slavnost v Karolinu, se prý dověděl dnes odpoledne z ministerstva školství.

Osobně mu ale nevadí, že se ceremoniál na Hradě neuskuteční. „Jsem rád ze dvou důvodů. Za prvé jsem velice neoficiální člověk, takže oficiality moc nemusím. Druhým důvodem je to, že by bylo nejlepší, kdybych dekret dostal poštou, neboť bych ušetřil cestu do Prahy a naší univerzitě bych ušetřil finanční prostředky,“ doplnil Miller. Dodal, že osobnost prezidenta v tom nehraje žádnou roli.

Naopak nově jmenovaná rektorka Mendelovy univerzity je rozhořčená z „neúcty prezidenta k akademické obci“. „Po volbách jsme čekali zklidnění situace a zlepšení vztahu s univerzitami, tento krok prezidenta tomu nenasvědčuje. Osobně mi připadá, ze takové vztahy nejsou důstojné ani pana prezidenta, ani nás,“ uvedla Nerudová. Univerzity podle ní vždy hrály zásadní roli při změnách ve společnosti a věří tomu, že tomu tak bude i nadále.

Přehled rektorů, které dnes Zeman jmenoval Rektor Vysoká škola Tomáš Vaněk Akademie múzických umění v Praze Petr Sklenička Česká zemědělská univerzita v Praze Vojtěch Petráček České vysoké učení technické v Praze Petr Oslzlý Janáčkova akademie múzických umění v Brně Danuše Nerudová Mendelova univerzita v Brně Miroslav Brzezina Technická univerzita v Liberci Tomáš Zima Univerzita Karlova v Praze Jaroslav Miller Univerzita Palackého v Olomouci Jiří Málek Univerzita Pardubice Alois Nečas Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Petr Štěpánek Vysoké učení technické v Brně Hana Machková Vysoká škola ekonomická v Praze

O dnešním jmenování se Nerudová dozvěděla z médií, podobně jako třeba rektoři Univerzity Pardubice Jiří Málek, Českého vysokého učení technického v Praze Vojtěch Petráček a Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý. „To, že se máme (v úterý) dostavit do Karolina, a ne na Hrad, jak zněla původní pozvánka, jsme se dozvěděli dříve od novinářů, až následně z prezidentské kanceláře. Jsem rozhořčená z neúcty prezidenta k akademické obci,“ uvedla Nerudová.

Rektoři měli se Zemanem v posledních letech napjaté vztahy. Podle nich znevážil akademickou obec, když odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů. Nelíbilo se jim také to, že prezident kvůli osobním sporům nepozval na předávání státních vyznamenání 28. října na Pražský hrad rektory Masarykovy a Jihočeské univerzity Mikuláše Beka a Libora Grubhoffera. V roce 2014 se proto slavnostního ceremoniálu přestali účastnit.

Někteří z rektorů také vyjádřili zklamání z toho, že Zeman o víkendových prezidentských volbách porazil akademika Jiřího Drahoše. Podle nich hrozí další vyhrocení už tak napjatých vztahů mezi prezidentem a vysokými školami.

