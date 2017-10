Zaorálek si přeje konec Janečka i Schillerové. Kvůli kauze zajišťovacích příkazů

Zaorálek hodlá o případu hovořit i s náměstkem pro státní službu Josefem Postráneckým. Nejvyššího státního zástupce a policejního prezidenta pak požádá dopisem o výslechy lidí spojených s kauzami firem, o nichž informoval portál Seznam Zprávy.

Zaorálek dnes novinářům řekl, že vychází z příběhů, které dokládají, že za vedení ministerstva financí šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem byly prostřednictvím zajišťovacích příkazů zlikvidovány firmy nevyhovující lidem kolem holdingu Agrofert, který Babiš donedávna vlastnil. Informace médií se podle něj dají ověřit v insolvenčním rejstříku.

Zaorálek odkazoval na případ firmy KM Plus, které podle Seznamu finanční úřad ze dne na den zajišťovacími příkazy obstavil účty kvůli podezření ze zneužití dotací. Reportáž uvádí, že konkurent KM Plus byl personálně provázán s holdingem Agrofert, který Babiš letos vložil do svěřenského fondu.

Agrofert se proti vyznění reportáže ohradil. „Agrofert nemá jakékoli informace o postupech finanční správy, se společností KM Plus neobchoduje, do dnešního dne o její existenci neměl tušení, navíc podniká ve zcela jiné oblasti, proto nemůže být řeč o jakémkoli konkurenčním vztahu. Pouhá skutečnost, že náš bývalý zaměstnanec Vlastislav Mudrák, je bratrem konkurenta firmy KM Plus, dovedla autory reportáže k absurdnímu tvrzení, že Agrofert věděl o krocích finanční zprávy,“ sdělil mluvčí holdingu Karel Hanzelka.

Finanční správa v tiskovém prohlášení uvedla, že pro svůj postup vůči firmě KM Plus měla důvody, které sdělí, pokud bude firmou zbavena mlčenlivosti. „Oprávněnost postupu finanční správy dokazují i dva rozsudky krajského soudu, které potvrdily důvody pro vydání zajišťovacího příkazu,“ uvedla finanční správa.

Státu podle Zaorálka hrozí, že bude zlikvidovaným firmám muset po soudních jednáních vyplatit odškodnění vyšší, než kolik stát u dotyčných na daních vybral. „Někdo postupoval jako bagr z důvodů, že se to nehodilo konkurenci…za tyhle věci se bude platit v soudních sporech, ti lidé budou chtít odškodnění,“ uvedl.

O používání zajišťovacích příkazů jednal sněmovní rozpočtový výbor v druhé polovině září. Poslanci se usnesli, že finanční správa by měla využívat zajišťovací příkazy jen výjimečně a posuzovat jejich dopad na podnikatele. Zejména z opozice tehdy zněly i výzvy ke konci generálního ředitele finanční správy Janečka. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) správu hájil, mluvil o mediální štvanici vůči ní. Pokud bude vláda o odvolání Janečka jednat, bude to po volbách, které o víkendu rozhodnou o novém složení Sněmovny.

Debata ve sněmovním výboru kolem příkazů souvisela také s nahrávkou, na níž hovoří předseda hnutí ANO Babiš o společnosti FAU, která skončila po zásahu finanční správy v konkurzu. Do insolvence se FAU dostala loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Babiš byl tehdy ministrem financí. FAU má sklad pohonných hmot v areálu přerovské firmy Precheza, jež patří do Agrofertu. Krajský soud v Ostravě letos rozhodnutí celníků o zajišťovacích příkazech zrušil.

