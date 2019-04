Zakladatel WikiLeaks Assange byl zatčen. Porušoval pravidla chodu ekvádorské ambasády

Ekvádor Assangeovi odňal azyl, protože opakovaně porušoval mezinárodní úmluvy a pravidla každodenního provozu ambasády, napsal ekvádorský prezident Lenín Moreno na svém twitteru. Skutečnost, že Británie Assangeovi azyl odebrala, považuje server Wikileaks za porušení mezinárodního práva. Internetový portál WikiLeaks se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých dat.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11. dubna 2019

„Je zcela správné, že Assange stane v Británii řádně před spravedlností. O tom, co bude následovat, rozhodne soud,“ uvedl v prohlášení náměstek britského ministra zahraničí Alan Duncan. „Jsme velmi vděční za krok, který učinila ekvádorská vláda spolu s prezidentem Morenem,“ řekl dál Duncan. „Dnešní akci předcházel dlouhý dialog mezi oběma zeměmi. Těším se, že v nadcházejících letech budou Británií a Ekvádor pojit silné bilaterální vztahy,“ uzavřel.

Assange se uchýlil na ekvádorské velvyslanectví v roce 2012, aby se vyhnul vydání do Švédska, které ho chtělo vyslechnout kvůli obvinění ze znásilnění z roku 2010. Assange vinu odmítá a Švédsko v roce 2017 případ odložilo. Stále ale může být vydán i do USA, kde mu hrozí stíhání za zveřejnění dokumentů o válce v Iráku a Afghánistánu. Ekvádorský prezident Moreno ale podle Reuters uvedl, že jeho země dostala od Londýna záruku, že Assange nebude vydán do země, kde by mu hrozil trest smrti.

