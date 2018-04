Za dva roky stejné potraviny jako na Západě? Zákaz dvojí kvality by mohl platit od roku 2020

Návrhem směrnice se budou zabývat výbory Evropského parlamentu (EP), europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) je přesvědčena o tom, že své výsledné stanovisko přijmou ještě před evropskými volbami, tedy v první polovině roku 2019. Ve stejné době by měli návrh projednat i ministři a dohodnout se s Europarlamentem na kompromisním znění. „Nová pravidla by mohla začít platit od ledna 2020,“ řekla Šojdrová. „Můžete říct, že to jde pomalu, ale je potřeba, aby ta legislativa byla kvalitní, byla vymahatelná,“ doplnila.

Podle europoslankyně už příprava směrnice vedla k tomu, že někteří výrobci začali od různé kvality svých výrobků pro jednotlivé členské státy EU upouštět. Do budoucna by je k tomu měly nutit i finanční sankce, které mají podle návrhu komise dosahovat až čtyř procent ročního obratu firmy.

Na praxi, kdy firmy v zemích ve střední a východní části EU prodávají stejně vypadající, ale méně kvalitní zejména potravinářské či drogistické výrobky, Česká republika i další státy upozorňovaly a stěžovaly si několik let, dlouhou dobu marně. Až v prosinci 2016 se společně obrátily na Evropskou komisi, aby věc řešila prostřednictvím úpravy unijního práva. Loni v září označil podobnou praxi za nepřípustnou v europarlamentu předseda komise Jean-Claude Juncker.

Potraviny má Brusel „v merku“

Český stát loni provedl několik testování kvality potravin. Z posledního vyšlo, že z 21 testovaných dětských výživ, krmiv pro domácí zvířata a privátních výrobků obchodních řetězců prodávaných v podobném obalu v Německu, Rakousku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku, jich bylo stejných sedm. Tři výrobky byly mírně odlišné, 11 jich bylo jiných.

Dvojí kvalita Pod pojmem dvojí kvalita potravin se často rozumí například používání náhražek masa ve východních státech EU u výrobků, v nichž je na západě EU maso obsaženo. Podobně je tomu u menších podílů ovoce například v jogurtech.

