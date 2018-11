Vyšetřování Čapího hnízda se znovu protáhne. Jasno bude až příští rok

Vyšetřovatelé kauzy Čapí hnízdo s největší pravděpodobností požádají do konce roku dozorujícího státního zástupce o opětovné prodloužení lhůty pro skončení vyšetřování. To tak patrně nebude ukončeno do konce roku, jak se původně předpokládalo. Týdeníku Euro to řekl mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.