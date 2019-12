Buttigieg je v poli demokratických kandidátů nejmladším uchazečem o prezidentský úřad. V době inaugurace by mu bylo 39 let a v případě úspěchu by se stal nejmladším prezidentem USA v historii. Právě mládí je jeho velkou zbraní. Buttigieg je považován za politika, který rozumí mladým lidem, často se prezentuje jako mluvčí generace mileniálů. Od roku 2018 žije v homosexuálním manželství.

Stejně jako u většiny ostatních kandidátů je jednou z jeho motivací dostat Donalda Trumpa z Bílého domu. Původně se prezentoval spíše levicovými názory, postupem času se ale posunul více doprostřed a zřejmě bude bojovat o voliče Joea Bidena.

V průzkumech začínal Buttigieg takřka úplně na chvostu, postupem času ale neustále roste a v posledních měřeních už je jen těsně za třetí Elizabeth Warrenovou. Klíčové pro něj bude oslovit Afroameričany, kteří jej zatím příliš nepodporují.

Pomáhá mu v tom i jeho schopnost oslovit dárce. Ve druhém čtvrtletí 2019 vybral od sponzorů 24,8 milionu dolarů, ve třetím pak 19,1 milionu dolarů a v tomto ohledu předstihl i favorita Bidena.

Pete Buttigieg (37) Datum narození: 19. ledna 1982 Studoval na prestižních univerzitách Harvard a Oxford. 2009 – 2017: služba v armádě USA Od roku 2012 starosta města South Bend. Mluví sedmi jazyky. Žije s manželem.

