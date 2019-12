Biden vstupuje do boje o Bílý dům už potřetí. Poprvé kandidoval v roce 1988, kvůli obvinění z plagiátorství ale musel odstoupit. Podruhé se o prezidentský úřad ucházel o dvacet let později, v primárkách jej ale předčili Barack Obama a Hillary Clintonová.

Právě s osobou Baracka Obamy pak Biden spojil svou další kariéru a mezi lety 2009 až 2017 zastával funkci viceprezidenta USA. Působení po boku prvního černošského prezidenta Spojených států amerických vyneslo Bidenovi velkou popularitu.

Právě na to bude Biden sázet. Sám sebe definoval jako „Obama-Biden demokrata“, což má představovat pragmatického a zároveň progresivního politika, který je přijatelný jak pro bílou střední třídu, tak pro mladé rozmanité voliče. V úřadu by chtěl navázat na Obamův styl vystupování a jednání. S trochou nadsázky by jeho vláda měla znamenat Obamovo třetí funkční období.

Biden se prezentuje jako centristický kandidát, který by svým umírněným přístupem mohl oslovit i některé republikánské voliče, jimž se nelíbí styl vládnutí Donalda Trumpa. Politický postoj mu může být ale i na překážku, protože v Demokratické straně stále více sílí příklon k liberálnějšímu směru a prosazování radikálnějších změn. Tento proud reprezentují například Bernie Sanders či Elizabeth Warrenová, kteří se v průzkumech drží na druhém a třetím místě.

Přítěží pro Bidena může být i kauza jeho syna Hunter, který byl spoluvlastníkem ukrajinské energetické firmy v době, kdy byl jeho otec viceprezidentem. Biden se přiznal k tomu, že v roce 2016 zatelefonoval do Kyjeva a pod pohrůžkou zablokování půjček přinutil tamní vládu, aby odvolala generálního prokurátora, který zmiňovanou firmu vyšetřoval pro podezření z korupce. Na vyšetření této kauzy mocně tlačí současný prezident Trump.

Joe Biden (77) Datum narození: 20. listopadu 1942 1970 – 1972: Člen městské rady New Castle 1973 – 2009: Senátor za Delaware 2009 – 2017: Viceprezident USA Na prezidenta USA kandiduje potřetí. Je podruhé ženatý, má čtyři děti.

