Dlouholetý senátor za stát Vermont byl v roce 2016 senzací nominačního procesu do prezidentských voleb. Podceňovaný kandidát dokázal na slibovanou sociální revoluci nalákat především mladé voliče, kteří jej bezmezně podporovali až do konce. Řada z nich dokonce odmítla volit Clintonovou proti Trumpovi.

Do voleb v roce 2020 půjde Sanders v jiné pozici, už jako těžká váha americké politiky, která může oslovit širší okruh voličů. Jeho základna mu zůstala, část jeho dřívějších voličů však uvažuje o ostatních kandidátech, kteří převzali některé jeho návrhy, například zdravotní pojištění pro každého či výrazné zvýšení minimální mzdy. V tomto ohledu je jeho největší soupeřkou Elizabeth Warrenová.

Sanders musel v rámci budování své pozice udělat ještě další krok doleva. Prosazuje vyšší zdanění střední třídy a radikální progresivní zdanění. Podle jeho mínění by miliardáři vůbec neměli existovat. Vypracoval už plán, podle jehož naplnění by miliardáři za příštích patnáct let přišli o polovinu svého majetku.

Sandersovy vyhraněné názory mu zajistily široké voličské jádro, velkou část tradičních voličů Demokratické strany ale děsí a dali by přednost umírněnějším kandidátům, z nichž vyčnívá Joe Biden. Další voliči pak budou hlavně řešit pragmatickou otázku, kdo má větší šanci porazit Donalda Trumpa. Podle průzkumů by to měl být právě Biden.

Proti Sandersovi mluví i jeho věk, v době prezidentských voleb mu bude už 79 let a je nejstarším kandidátem mezi Demokraty. Tématem primárek bude i jeho zdravotní stav, v září prodělal infarkt a byl tři dny v nemocnici.

Bernie Sanders (78) Datum narození: 8. září 1941 1981 - 1989: Starosta města Burlington 1991 - 2007: Poslanec Sněmovny reprezentantů Od roku 2007 Senátor za stát Vermont V roce 2016 neúspěšně kandidoval na prezidenta USA. Je podruhé ženatý, má jednoho syna.

