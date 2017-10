Tusk chce zreformovat udělování azylů v unii do poloviny roku 2018

Složitá a vleklá vyjednávání členských zemí Evropské unie o reformě unijního azylového systému by měla skončit nejpozději do léta příštího roku. V Bruselu to dnes uvedl dobře informovaný představitel Evropské unie s tím, že podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska by měl věc v případě potřeby definitivním způsobem vyřešit summit EU buď v květnu nebo v červnu 2018.