Trumpův záklek na Kubu. Ostrov se ocitl na hraně kolapsu

Přes všechny problémy získala Kuba jednoho spojence. Je jím kupodivu kapitalistická Kanada. Ta jako jedna z prvních zemí investovala na ostrově do těžebního a turistického průmyslu. Kanaďané také tvoří třetinu všech návštěvníků ostrova. Jako jedni z mála národností mají povolený tříměsíční bezvízový vstup do země. Na Kubě působí přes 80 kanadských firem.



Režim dokonce částečně odškodnil Kanaďany, kterým byl po revoluci zabaven na ostrově majetek. Spolupráci utužil expremiér Kanady Stephen Harper, který má k ostrovu osobní rodinné vazby. Běžní Kubánci Kanaďany milují a hrdě na oblečení nebo na autech vystavují vlaječku s javorovým listem. Souznění obou národů obvykle vysvětlují i zlomyslnou narážkou: „My i Kanaďané máme za souseda stejného velkého rivala. A to nás spojuje.“