Trump: Je čas uznat Golanské výšiny za izraelské území

„Po 52 letech je čas, aby Spojené státy plně uznaly izraelskou svrchovanost nad Golanskými výšinami, které mají zásadní strategický a bezpečnostní význam pro Izrael a stabilitu regionu,“ napsal Trump na twitteru.

„Děláte dějiny,“ sdělil Netanjahu podle oznámení svého úřadu v telefonátu s Trumpem. Poděkoval také na twitteru slovy: „V době, kdy chce Írán využít Sýrii jako základnu ke zničení Izraele, prezident Trump odvážně uznává izraelskou suverenitu nad Golanskými výšinami. Děkujeme, prezidente Trumpe.“

Otázka území, které Izrael obsadil za války v roce 1967 a následně část vyklidil a druhou anektoval, se dostává do pozornosti krátce před návštěvou premiéra Benjamina Netanjahua v USA, která začne v neděli. Světové společenství izraelský nárok na Golanské výšiny neuznává a označuje je za okupované území.

Agentury připomínají, že Trump své rozhodnutí zveřejnil čtyři dny před jednáním s Netanjahuem v USA. Premiér odjede na konferenci proizraelského Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC), v pondělí a v úterý má na programu i setkání s Trumpem.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!