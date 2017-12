Trump: FBI je v troskách, úřad je třeba vyčistit

Trump ke svému útoku na twitteru využil informaci amerických médií, podle níž zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který pátrá po důkazech o ruském vměšování do loňských prezidentských voleb v USA, vyhodil v létě jednoho ze svých agentů. Důvodem byla podle agentury AP mailová korespondence, v níž agent Peter Strzok použil výrazů naznačujících jeho negativní vztah k Trumpovi. Regule přitom pracovníkům FBI předepisují naprostou nezaujatost.

Podle prezidenta jde o jasný důkaz politické předpojatosti, který ukazuje na to, že reputace FBI „je v troskách, je nejhorší v dějinách“. Nové vedení FBI, řízené ředitelem Chrisem Wrayem, musí „budovu vyčistit“ a vrátit úřadu jeho dřívější velikost. Wray v čele FBI vystřídal v květnu Jamese Comeyho, kterého Trump vyhodil.

After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters - worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. prosince 2017

Vyšetřovatel FBI Mueller se už několik měsíců snaží odhalit ruské vměšování do amerických voleb a jeho pozornost se stále víc soustřeďuje na osoby v Trumpově okolí. Mueller už vznesl obvinění proti lidem z Trumpova týmu poradců, kromě Flynna je to například i bývalý šéf Trumpovy volební kampaně Paul Manafort.

Maření vyšetřování

Trump ve svém sobotním příspěvku na twitteru uvedl, že musel zbavit úřadu svého bývalého bezpečnostního poradce Michaela Flynna, protože lhal úřadům. Flynn se v pátek přiznal, že Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) podával lživé informace o svých stycích s bývalým ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem. Trumpův tweet naznačuje, že šéf Bílého domu možná věděl o Flynnových lžích předtím, než vyzval šéfa FBI, aby jeho bývalého poradce nevyšetřoval, napsala agentura Reuters s odvoláním na právní experty.

Pokud Trump věděl, že Flynn lhal FBI, a přesto řekl vyšetřovatelům, aby se případu dále nevěnovali, pak to představuje maření spravedlnosti, uvádějí prezidentovi kritici. List The Daily Telegraph připomněl, že maření spravedlnosti je jedním z důvodů, který může vést k zahájení procesu impeachmentu, tedy ústavní žaloby, jež by prezidenta zbavila úřadu.

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. prosince 2017

„Musel jsem generála Flynna vyhodit, protože lhal viceprezidentovi a FBI. K těmto lžím se přiznal. Je to ostuda, protože jeho činy během přechodného období (tedy po listopadovém zvolení a před lednovou inaugurací Trumpa) byly v souladu se zákonem. Nebylo co skrývat!“ napsal prezident v sobotu na twitteru.

Poradci Bílého domu se dnes pokusili podezření rozptýlit tvrzením, že sobotní Trumpův vzkaz na twitteru ve skutečnosti nepsal prezident. Autorem je údajně jistý John Dowd, jeden ze členů prezidentského právního týmu. Sám Dowd odmítl záležitost komentovat.

List The New York Times dnes napsal, že Flynn se o svém kontaktu s Kisljakem radil s větším počtem prezidentských poradců, kteří pracovali na zlepšení vztahů s Ruskem.

Newyorský list se údajně dostal k emailové korespondenci, kterou si v té době, tedy loni v prosinci, mezi sebou poradci vyměňovali. Poradkyně Kathleen McFarlandová v jednom z emailů napsala, že protiruské sankce, které těsně před odchodem z Bílého domu vyhlásil exprezident Barack Obama, mají za cíl poškodit Trumpovy šance na vítězství ve volbách. Pro prezidenta by podle McFarlandové mohlo být obtížné uvolnit za těchto okolností napětí s Ruskem, „což mu právě vyhrálo volby“.

Podle The New York Times se Trumpovi poradci báli, že spirála sankcí mezi Moskvou a Washingtonem by neustále připomínala ruské vměšování do amerických voleb, což by mohlo prezidentovo vítězství ve volbách zpochybnit. Flynn měl v rozhovoru s Kisljakem zařídit, aby ruská reakce byla zdrženlivá.

