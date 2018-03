Švédsko vyhlásilo válku hotovosti. Peněz v oběhu rekordně ubylo

„Pokud by tento vývoj, kdy se ze způsobů plateb vytrácí hotovost, byl příliš rychlý, mohlo by být obtížné udržovat infrastrukturu“ pro nakládání s hotovostí, uvedl Mats Dillen, šéf parlamentní komise, která má na starosti tento problém. Úřady se nyní na tento problém výrazně zaměřily a zvláštní pozornost této situaci věnuje centrální banka, která by měla mít připravenou předběžnou zprávu na toto téma letos v létě, píše agentura Bloomberg.

Švédsko je obecně považováno za zemi, kde se nejméně používá hotovost při platbách. Většina místních bankovních poboček přestala zpracovávat hotovost, mnoho obchodů, muzeí a restaurací nyní přijímá pouze platby mobilní nebo kartou. Má to však i své nevýhody, protože mnoho lidí, zvláště starších, nemá napojení na digitální společnost.

Loni se částka hotovosti v oběhu ve Švédsku snížila na nejnižší úroveň od roku 1990. Je také více než 40 procent pod svým vrcholem z roku 2007. Pokles hotovosti v oběhu v letech 2016 a 2017 byl rekordní.

Vývoj podílu objemu hotovosti vůči HDP Švédska (%):

Zdroj: Banka pro mezinárodní platby (2015)

Podílu objemu hotovosti vůči HDP (%):

Zdroj: Banka pro mezinárodní platby (2015)

Průzkum výzkumné společnosti Insight Intelligence zveřejněný minulý měsíc zjistil, že jen 25 procent Švédů platilo loni v hotovosti nejméně jednou týdně. Ještě před čtyřmi lety to bylo 63 procent. Až 36 procent obyvatel nikdy nepoužívá hotovost nebo platí v hotovosti jednou až dvakrát ročně.

Centrální banka v reakci na to zvažuje, zda by nebylo potřeba zavést oficiální formu digitální měny nazvané e-koruna. Konečný návrh by měl padnout nejdříve koncem příštího roku. Myšlenka spočívá v tom, že e-koruna bude pracovat jako doplněk hotovosti, zcela ji nenahradí.

Guvernér centrální banky Stefan Ingves uvedl, že Švédsko by mělo zvážit možnost, že donutí banky poskytovat klientům hotovost. „Riksbank pečlivě analyzuje tento vývoj,“ řekl Ingves. „Celkově se domnívám, že čelíme strukturálním změnám v oblastech, které byly dříve stabilní. Je to vývoj, jaký ovlivní všechna oddělení Riksbank a budeme muset učinit strategická rozhodnutí o dalším postupu,“ dodal.

