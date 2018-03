SPO povede prezidentův lékař Nečas. Strana si do názvu vrátila slovo "zemanovci"

Nečas je šéfem krajské stranické organizace, v jejím čele vystřídal prezidentova kancléře Vratislava Mynáře. Zemana několikrát doprovázel jako osobní lékař při delších zahraničních cestách, ve Zlínském kraji také působil jako náměstek hejtmana. V dnešním finále volby porazil o několik hlasů prvního místopředsedu strany Mariana Keremidského. Kromě předsedy musí ještě strana zvolit prvního místopředsedu a tři řadové místopředsedy.

Na sjezdu dnes promluvil i Zeman. Nečas ho na počátku požádal, aby si strana opět do svého názvu přidala slovo „zemanovci“. Zeman s tím vyjádřil souhlas. Později si strana změnu názvu jednomyslně odhlasovala, řekl Nečas a Českému rozhlasu. Šlo podle něj o požadavek členů strany, protože se dosavadní název i logo příliš neliší od Svobody a přímé demokracie (SPD).

Zeman poděkoval členům strany za podporu v prezidentské volbě i odcházejícímu vedení v čele s Velebou za dosavadní práci. Řekl, že se nyní strana musí zamyslet nad důvodem prohry ve sněmovních volbách. Podle něj to je tím, že měla podobný program jako SPD, a to včetně důrazu na přímou demokracii. Poznamenal, že SPD dostala více hlasů, protože měla razantnější program i představitele. Čestný předseda strany vyzval všechny, kteří mají zájem pokračovat, aby tak učinili a nenechali se otrávit. Řekl, že plevel roste rychle, zatímco stromy rostou pomalu. Stojí podle něj za to sestoupit ke kořenům a zakotvit na komunální úrovni. Poté se strana může opět pokusit o úspěch ve sněmovních volbách.

SPO vznikla z občanského sdružení Přátelé Miloše Zemana v roce 2009, ustavující sjezd se konal v březnu 2010, kdy byl předsedou zvolen Zeman a uskupení se pojmenovalo Strana práv občanů - zemanovci. Slovo zemanovci strana vypustila z názvu v březnu 2014.

Prioritou Nečase v čele strany bude „dát stranu dohromady“, podpořit krajské organizace a připravit podzimní komunální volby. Vytipovat chce také osobnost, aby se strana mohla zúčastnit senátních voleb. V rámci komunálních voleb předpokládá spolupráci třeba s ČSSD, někteří členové chtějí také kandidovat na kandidátce KSČM nebo SPD, řekl.

Strana je úzce se Zemanem spojena. Prezident se netají její podporou. Loni například ve sněmovních volbách společně s manželkou volili Františka Ringo Čecha, volebního lídra strany. V daném volebním okrsku ale strana dostala pouze dva hlasy. SPO také sbírala podpisy pod petici za opětovnou kandidaturu Zemana.

SPO ve volbách na podzim 2017 získala od voličů 0,36 procenta hlasů, za cíl měla dostat se do Sněmovny. O čtyři roky dříve strana získala důvěru 1,51 procenta voličů.

