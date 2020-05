Sněmovna schválila odklad EET do konce roku, poslanci hlasovali jednomyslně

Sněmovna dnes ve stavu legislativní nouze schválila vládní návrh na odložení elektronické evidence tržeb (EET) pro všechna odvětví až do konce letošního roku. Důvodem pro odklad je snaha nezatěžovat podnikatele po dobu epidemie koronaviru. Zákon nyní dostane k projednání Senát. Parlament už koncem března schválil jeden odklad EET, který měl trvat tři měsíce po skončení nouzového stavu.

Žádný podnikatel tak už nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují. Nouzový stav je prozatím schválen do 17. května. Zákon tak odložil i spuštění poslední fáze EET, která měla nastat 1. května. Evidence se měla rozšířit na všechna zbývající odvětví, hlavně na řemeslníky, ale třeba i na lékaře nebo advokáty.

Pro zákon hlasovalo všech 100 přítomných poslanců. Zákon prošel Sněmovnou ve vládou předloženém znění, poslanci nepřijali jediný pozměňovací návrh.

Piráti neuspěli s návrhem prodloužit přerušení EET do 2. září 2054, tedy do dne, kdy by měl premiér Andrej Babiš (ANO) oslavit 100. narozeniny. Podle pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka by tak premiér dostal dárek. Opoziční ODS neprosadila návrh na zrušení evidence tržeb. Neprošly ani návrhy na odklad spuštění dalších fází EET ani na delší přerušení evidence tržeb.

„S ohledem na nastalou situaci se nepředpokládají po danou přechodnou dobu významnější negativní dopady na státní rozpočet,“ uvedla vláda v důvodové zprávě. Poslankyně STAN Věra Kovářová se proto ptala, k čemu tedy EET existuje, když její vypnutí nebude znamenat významnější dopady, a v případě spuštění nebude mít ani významnější přínosy. „Proč tedy obtěžovat podnikatele, nechci říkat buzerovat, když to vlastně žádný přínos pravděpodobně mít nebude?“ ptala se. Evidenci tržeb kritizovali i další opoziční poslanci.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) evidenci naopak bránila. „EET je ochrana těch poctivých a já jsem přesvědčena, a říkala jsem to tu x-krát, že těch je absolutní drtivá většina, před těmi nepoctivými, kteří jim kazí tržby, kteří jim kazí poctivé konkurenční prostředí,“ prohlásila.

Pokud by platilo předchozí přerušení EET, museli by poplatníci opět začít evidovat tržby od 19. srpna. Dnešní schválený zákon současně dává podnikatelům a dalším poplatníkům, kterých se to týká, tři měsíce čas na přípravu na zahájení či znovuzahájení evidování tržeb, uvedlo ministerstvo financí. Jde hlavně o vyzvednutí autentizačních údajů či zažádání o povolení o evidování ve zvláštním režimu.

Menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD na začátku dubna nesouhlasil s návrhem opozičních poslanců z řad Pirátů, TOP 09, SPD, KDU-ČSL, ODS a STAN na odklad zavedení EET do dalších odvětví z letošního 1. května na 1. leden příštího roku.

Sněmovní opozice s EET nesouhlasí. Část zákonodárců z řad Pirátů, ODS, SPD, TOP 09 a STAN se kvůli nesouhlasu s novelou zákona o EET, která evidenci rozšiřuje na všechna odvětví, obrátila letos v lednu na Ústavní soud. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.