Skrytá, ale podstatná fakta o lithiu, o nichž Babiš ani další politici nemluví

V debatách, kolik tun lithia vytěžíme a prodáme z Krušných hor (nebo někdo jiný, například australská firma European Metals Holding), nezaznívá jedna velmi podstatná informace. Lithium je vojenská surovina.

Navíc velmi ceněná. Severokorejský vůdce Kim Čong-un by za ni dal majlant. A nejenom on, třeba Francouzi by lithium taky tuze rádi.

Ze školních škamen

Začnu příhodou z naší vysoké školy: při experimentech s neutronovou kamerou a detekcí neutronů jsme potřebovali koupit fluorid lithný, chemicky LiF.

Přírodní lithium obsahuje zhruba 7,5 procenta izotopu 6Li a 92,5 procenta izotopu 7Li. Napočítali jsme tedy očekávané hodnoty a provedli pokus. A získali výrazně nižší hodnoty, jak u tricia, tak u helia.

Chvíli jsme si lámali hlavu, kde se stala chyba. Prošli jsme znovu výpočty i měření, ale pochybení nikde. Nakonec se ukázalo, že „závada nebyla na našem přijímači“, ale vznikla při nákupu základní suroviny – v obchodě. V nakoupeném LiF bylo výrazně méně 6Li, než jsme čekali a než je v přírodě. Zde školní příhoda končí, zpátky do reality.

Jádro nedá bez lithia ani ránu

Státy s jadernými zbraněmi izotop 6Li potřebují, a proto ho z přírodního lithia separují. Nicméně do civilního oběhu ho příliš nepouštějí.

Oproti tomu lithium, které obsahují koupené baterky, je v podstatě obohacený izotop 7Li.

Pojďme si tedy popsat, proč je lithium tak důležité pro jaderné mocnosti?

1. Ozařováním 6Li ve vojenských jaderných reaktorech si státy připravují tricium pro zesílené štěpné jaderné bomby (již uvedená reakce 6Li + n –> T + He). Pro tyto účely separují 6Li z přírodního lithia.

Jedním z příkladů, kde se takto tricium připravuje, je francouzský reaktor Celestin II v Marcoule.

Jaderný závod v Marcoule se nachází v jižní části Francie nedaleko turistického městečka Avignonu u břehů řeky Rhôny.

2. Vodíkové bomby dnes standardně používají deuterid lithný, chemicky LiD, zase s obohaceným 6Li. Tento ve druhém stupni jaderných vodíkových zbraní opět produkuje tricium.

3. Snílci doufají, že takto získají i tricium jako palivo pro fúzní reaktory (např. dnes černá díra na jakoukoliv měnu pod kódovým označením ITER), a také si 6Li z přírodního lithia ukusují.

Za studené války v podstatě každý závod na „baterie“ a „zpracování lithia“ byl vojenským komplexem.

Sám jsem se o tom přesvědčil s kolegy při návštěvě ruského NZCHK Novosibirsk, kde mimo jaderného paliva a vojenského lithia se dělalo také lithium pro baterie.

Takže až (či spíše pokud vůbec někdy) se u nás začne těžit lithium, očekávejme zájem zemí s jadernými zbraněmi.

Některé mají lithia dostatek, ale třeba Británie a Francie by si jistě rády nějaké naše 6Li do bomb daly.

Kdysi náš uran sloužil míru, tak bude i naše lithium (pokud tedy politici nerozhodnou jinak…).

Článek vyšel na webu Peak.cz