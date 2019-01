Rektoři se zastávají Plagy. Jeho konec by prý mohl ohrozit kvalitu školství

Spekulace o Plagově možném konci ve vládě přinesly ve čtvrtek Lidové noviny, jež prostřednictvím mediální skupiny Mafra vlastní holding Agrofert, který před dvěma roky vložil premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenských fondů. Uvedly, že Plagu by mohl ve funkci nahradit bývalý brněnský primátor a místopředseda ANO Petr Vokřál, který sice loni zvítězil v komunálních volbách, ale skončil v Brně v opozici. Vokřál řekl, že jsou to jen spekulace. S Babišem probíral více možností svého dalšího působení.

Česká konference rektorů, která má 46 členů, v prohlášení uvedla, že se „znepokojením sleduje aktuální informace v médiích, které naznačují možnou personální změnu na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy“. Představitelé českých vysokých škol dále napsali, že si spolupráce s Plagou „velmi váží a vysoce oceňují jeho energii, úsilí a snahu zvýšit kvalitu českého vzdělávacího systému, včetně oblasti vysokého školství“.

Rektoři v závěru zdůraznili, že pozice ministra školství musí být stabilní. Časté personální změny na tomto místě podle nich v minulosti vedly „ke snižování kvality školství, a zejména poškodily a znesnadnily možnost koncepčního vedení“.

