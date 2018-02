Pouhé žvanění. Lavrov se opřel do USA kvůli obvinění Rusů

Údajné zásahy Ruska do americké volební kampaně v roce 2016 vyšetřuje v USA zvláštní tým FBI pod vedením Roberta Muellera a tři kongresové výbory. Poprvé v pátek ruské zásahy připustil i americký prezident Donald Trump. Muellerova skupina sestavila seznam 13 ruských občanů a tří právních subjektů, které se na vměšování podílejí.

Lavrov, stejně jako zatím všichni ruští činitelé, dnes všechna americká obvinění odmítl. Odvolal se mimo jiné na viceprezidenta USA Mikea Pence, který podle něj americké vyšetřování zpochybnil. O Trumpově pátečním stanovisku se ruský ministr nezmínil.

„Dokud neuvidíme fakta, všechno ostatní je žvanění,“ citovala Lavrova ruská agentura TASS. Pokud jde o seznam třinácti obviněných Rusů, není podle ministra co komentovat. „Nemám žádnou odpověď. Můžete zveřejnit cokoli, podobná prohlášení se pořád opakují,“ dodal.

Trumpův poradce pro národní bezpečnost Herbert McMaster krátce po Lavrovovi prohlásil, že obvinění svědčí o vzrůstající americké schopnosti vystopovat původ této „špionáže a podvracení“. „Jak můžete vidět na obvinění od FBI, důkazy jsou nyní opravdu nezvratné,“ řekl podle agentury AP McMaster jednomu z ruských delegátů v Mnichově.

Bývalý ruský velvyslanec v USA Sergej Kisljak dnes během konference v bavorském městě označil tvrzení o ovlivňování voleb za „fantazírování“ zapříčiněné vnitropolitickými boji mezi americkými stranami. „Nejsem si jistý, zda mohu věřit americké policii, že je nejpřesnější a pravdivý zdroj informací o činnosti Rusů,“ řekl podle AP Kisljak.

Sám šéf Bílého domu, který dosud vliv Ruska na volby popíral, v pátek na twitteru napsal, že Rusko zahájilo svou protiamerickou kampaň v roce 2014. Upozornil zároveň, že se tak stalo dávno před jeho prezidentskou kandidaturou. Výsledky voleb ovlivněny nebyly, uvedl Trump.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong - no collusion!