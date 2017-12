Peníze za odchod. Berlín připlatí migrantům, kteří opustí Německo

Doposud dostávají uprchlíci, kteří se ještě před koncem azylového řízení rozhodnou pro návrat do vlasti, 1200 eur v případě osob starších dvanácti let, děti dostávají 600 eur. Rodina s jedním dítětem by tak díky novému bonusu mohla získat až dvojnásobek současné částky.

„Lidé jsou tím nejhnusnějším způsobem naváděni k tomu, aby se nedomáhali svých práv,“ zhodnotil finanční prémii Günter Burkhardt, šéf organizace Pro Asyl, která pomáhá uprchlíkům. Upozornil na to, že příplatek bude vyplácen jen tři měsíce, což může migranty vést k unáhleným rozhodnutím. Tento krok německé vlády považuje za „výprodej právního státu“.

Podle Bild am Sonntag současný příspěvek na návrat do vlasti využilo mezi letošním únorem a říjnem asi 8640 lidí. V Německu žije 115 tisíc osob, kterým úřady odmítly udělit azyl, v období od ledna do září dostalo příkaz k opuštění Německa 35 tisíc uprchlíků. Vyhoštěno bylo v tom samém období 19 520 lidí.

