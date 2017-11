Pelikán navštívil Libanonce Fajáda ve vězení. Od pravice zní kritika

S Pelikánem byl ve vězení i jeho bratr Petr. Server Aktuálně.cz informoval, že uznávaný arabista Petr Pelikán celou výměnu za pětici Čechů nejen vyjednal, ale při výměně také vyčkával v Bejrútu jako pojistka pro tamní vládu.

Ministr Pelikán šel do vězení za Fajádem nejspíš na vlastní pěst. Na jednáních vlády ani bezpečnostní rady státu, kde se kauza Fajád řešila, se o tom prý nezmínil, potvrdil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Koho Fajád z ministrova telefonu kontaktoval, se podle rozhlasu přesně neví. Zdroje z Pelikánova okolí tvrdí, že Fajád volal do Libanonu, kde dohadoval, kdo bude za libanonskou stranu vyjednávat jeho výměnu za pětici unesených Čechů, uvedl Radiožurnál. O Pelikánově návštěvě ve vězení nevěděla ani policie, která okolnosti únosu vyšetřovala. Pro policii to přitom mohla být klíčová informace. Ve skutečnosti totiž Fajáda detektivové podezírali, že se podílel na zosnování celého únosu. To, že byl Fajád schopen z vězení domluvit i svou výměnu, by znamenalo, že věděl, kdo za únosem stál, uvedli autoři reportáže.

Poslankyně ODS Jana Černochová označila „akci bratrů Pelikánových“ za „bezprecedentní partyzánský postup“. Ministr spravedlnosti podle ní lhal opozici i veřejnosti. „Postupoval zcela nestandardním způsobem, když k jednání o propuštění pěti Čechů vězněných v Libanonu pověřil sobě příbuznou, privátní osobu, která nebyla a není ve státních službách,“ uvedla dnes v tiskové zprávě Černochová. Pelikán se tím znevěrohodnil a neměl by se už objevit v budoucí vládě, případem by se znovu měla zabývat i Sněmovna, dodala.

Také bývalý ministr spravedlnosti a nynější europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) považuje Pelikánův postup za naprosto nestandardní. Podle něj nebývá zvykem, aby se ministr potkával s lidmi, o jejichž vydání rozhoduje, rozhoduje většinou na základě písemných informací. „Podle mého názoru je to velký průšvih a vznikají pochyby, proč pan ministr nevyšel vstříc žádosti USA o jeho vydání a pana Fajáda propustil,“ řekl rozhlasu Pospíšil.

Únos v Libanonu Pětice Čechů zmizela v Libanonu v červenci 2015, propuštěni byli v únoru 2016. V den, kdy se vraceli do vlasti, byl z české vazby propuštěn Fajád. Pelikán totiž nevyhověl žádosti USA o jeho vydání, prý i s ohledem na zpravodajské informace. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko nevydalo zadržovaného Fajáda do USA. Libanonský soud ho později osvobodil.

