Peking: Pro setkání s dalajlamou neexistuje omluva

Čína považuje dalajlamu, který uprchl do exilu v Indii v roce 1959 po nezdařilém povstání proti čínské nadvládě, za nebezpečného separatistu. Nositel Nobelovy ceny za mír naproti tomu říká, že pouze usiluje o opravdovou autonomii pro svou himalájskou vlast.

Dalajlamovy návštěvy v cizině vyvolávají silné rozhořčení Pekingu a stále méně a méně národních vůdců je ochotno se s ním setkat kvůli obavám z důsledků hněvu Číny, konstatuje agentura Reuters. Někteří se nicméně pokusili usmířit si Peking prohlášením, že se s dalajlamou setkávají jako soukromé osoby, nikoliv oficiální činitelé.

„Přestože někteří lidé říkají, že dalajlama je náboženským představitelem a poukazují na to, že jejich vláda se setkání nezúčastnila, to jen činitelé jako jednotlivci - to je nesprávné,“ řekl dnes Čang I-ťiung. Žádná omluva pro setkání s dalajlamou nemůže existovat, zdůraznil.

Čína zastrašuje akademiky, kteří kritizují komunistickou vládu:

Čína se zmocnila kontroly nad Tibetem v roce 1950 při jeho „pokojném osvobození“, jak to označuje. Od té doby vyvíjí tlak na zahraniční vlády, aby se stranily dalajlamy.

Čína trvá na tom, že Tibet je nedílnou součástí jejího území a tvrdě popírá obvinění z porušování lidských práv v Tibetu. Peking tvrdí, že jeho vláda přinesla dříve odlehlému a zaostalému regionu prosperitu, a že plně respektuje náboženská a kulturní práva tibetského lidu.

Dalajlamu vždy přijímal bývalý český prezident Václav Havel. Loni se s dalajlamou setkal v Praze ministr kultury Daniel Herman, což premiér Bohuslav Sobotka označil za soukromou iniciativu členů svého kabinetu. Vrcholní čeští státní činitelé nato vydali prohlášení, že taková setkání nemá být považováno za výraz změny oficiální politiky vůči Číně.

Čtěte dále: