Online formuláře a nová legislativa jen dvakrát ročně. Podnikatele čekají v roce 2020 změny

PES má umožnit podnikatelům, aby spravovali přes internet a na jednom místě přehled svých povinností vyplývajících ze zákonů a prováděcích vyhlášek. „Při spuštění PES ministerstvo průmyslu uvedlo, že stát v takové elektronizaci zaspal, PES řeší pomáhá řešit reálný problém a zároveň podnikatelům snižuje byrokratickou zátěž. Jednání o zpřístupnění tohoto elektronického nástroje všem podnikatelům ale stále příliš nepokročila,“ uvedl dnes mluvčí komory Miroslav Diro.

„S Hospodářskou komorou jejich systém PES pochopitelně řešíme. Je v několika věcech docela zajímavý. Víceméně koncentruje všechny povinnosti státu na jednom místě, není to úplně odlišné od toho, co my máme na businessinfo.cz,“ reagoval ministr.

Zejména malým firmám by podle něj mělo ulevit, že od 1. ledna bude změna legislativy omezena na dva termíny ročně, a to 1. ledna a 1. července. Ročně jde o 50 až 100 změn. Ministerstvo také pokračuje v digitalizaci, zhruba 1400 formulářů najdou podnikatelé na jednom místě na webu businessinfo.cz/formulare.

Víme, jak na to: první česká generace 21. století se hlásí o slovo

Nastupující generace českých podnikatelů ( Autor: Tomáš Novák/Euro )

„Děkuji panu ministrovi za uznání a za pozitivní PR. Návrh na zavedení dvou dnů pro účinnost zákonů jsme předložili a prosadili spolu s Markem Bendou,“ reagoval místopředseda opoziční ODS Martin Kupka.

Ministerstvo dál připomnělo, že minimální zdravotní pojištění bude od příštího roku 2352 korun, částka měsíčně se bude odvádět od února, platí se zpětně. Půjde o 13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy. „Od dubna se rovněž změní minimální výše záloh na pojistné na důchodové pojištění, nově se bude jednat o 2544 korun měsíčně, tedy 29,2 procenta ze čtvrtiny průměrné mzdy,“ dodal Havlíček.

Havlíček zmínil rovněž květnové rozšíření EET, které se bude týkat například řemeslníků, advokátů, účetních, lékařů a taxikářů. Podnikatelé, kteří mají hotovostní tržby do 600 tisíc korun ročně, nejsou plátci DPH a nemají víc než dva zaměstnance, budou moct od 1. února požádat o výjimku a tržbu nadále evidovat „papírově“. EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Podle Svazu průmyslu a dopravy musí EET fungovat ve prospěch podnikatelů a narovnávat podnikatelské prostředí. „Svaz průmyslu ho podporoval s tím, že žádal, aby data získaná díky evidenci tržeb byla dostupná v nově připravovaném daňovém portálu ministerstva financí Moje daně, a podnikatelé mohli například využít předvyplněná přiznání. Toto zjednodušení ale určitě nepřijde příští rok,“ uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.

