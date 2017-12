Piráti sehnali 94 podpisů pro vznik vyšetřovací komise k privatizaci OKD

Piráti sehnali 94 poslaneckých podpisů podporujících vznik vyšetřovací komise k privatizaci těžební firmy OKD. Pro zřízení komise je potřeba 40 podpisů. Sestavení komise by na sněmovním plénu chtěli stihnou do Vánoc, řekli předseda strany Ivan Bartoš a místopředseda Jakub Michálek. Komise má prověřit privatizaci černouhelné společnosti, závěry by měla předložit do deseti měsíců od svého vzniku. Každá sněmovní strana by v komisi měla mít jednoho člena.