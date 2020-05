Ofenziva plzeňských Indiánů. O vliv nad Prahou soutěží západočeští dravci

Západní Čechy jsou řadě vlivných Plzeňanů už malé.

V Plzni má minimálně posledních dvacet let pověst člověka, jehož pravé jméno se skoro ani nesmí vyslovit. Dokonce i místopředseda krajské ODS Roman Jurečko, jehož mnozí považují za nejmocnějšího muže ve městě a jehož kdysi Mirek Topolánek zahrnul mezi takzvané regionální kmotry, o něm hovoří velice opatrně. Žádný novinář s ním nikdy neudělal rozhovor, jelikož s médii nekomunikuje. A málokdo ho vlastně viděl naživo. Nepatří mu žádné firmy a nikdy nekandidoval za žádnou stranu.

Přesto je Miroslav Hauptman podle řady vlivných Plzeňanů velmi důležitou osobou ve městě, která drží klíč k mnoha rozhodnutím. A jelikož se jeho pravé jméno vyslovuje jen zřídka, Plzeňané ho znají spíše pod přezdívkami „Babáček“ či „Indián“.

Podle několika na sobě nezávislých účastníků byl Hauptman v minulosti přítomen schůzek o personálním obsazení orgánů klíčových městských podniků, a dokonce nabízel vedení některých plzeňských politických stran sponzorské dary.

„Je to takový hasič. Umí hasit Jurečkovy problémy. Chce, aby byl v Plzni klid. Dělá takového smírčího důstojníka,“ popisuje Hauptmanovu roli člověk, který ho dobře zná, v plzeňské politice se pohybuje posledních třicet let, ale své jméno nechtěl zveřejnit. Podle informací týdeníku Euro od několika zdrojů z Hauptmanova okolí získal „Indián“ svůj majetek mimo jiné půjčováním peněz. Týdeník Euro Hauptmana vyhledal a chtěl mu poskytnout prostor k vyjádření, ale bez úspěchu.

Zatímco v Plzni je Hauptman téměř mytickou postavou, stále častěji je v poslední době vidět v Praze. Podle několika svědků z prostředí plzeňské i pražské politiky v posledních dvou letech rád vysedává v kavárně Cafe-Cafe v Rytířské ulici, přičemž společnost vlastnící tuto kavárnu sídlí v bydlišti někdejšího plzeňského barmana a kavárníka Jana Hrádka. Ten se velmi dobře zná s Hauptmanem i s Jurečkem, předlistopadovým číšníkem.

Malí indiáni

„Indián“ zdaleka není jediným Plzeňanem, který v poslední době objevuje krásy hlavního města. Krom toho, že pražskou TOP 09 vede bývalý šéf plzeňské ODS Jiří Pospíšil, do pražské buňky topky loni na podzim vstoupil také bývalý šéf Mladých konzervativců a svého času nejvlivnější plzeňský mladý politik Jiří Fremr, mimochodem dlouholetý Pospíšilův blízký spolupracovník.

Fremr o své „pražské misi“ tvrdí, že právě on se snaží o kýžené spojení pravicových stran od TOP 09 přes KDU-ČSL a STAN. Asi rok také radil bývalému šéfovi STAN Petru Gazdíkovi s energetikou. Fremra mu jako poradce doporučil právě Pospíšil. Fremr je také místopředsedou energetické sekce Hospodářské komory hlavního města Prahy a v této roli například bojuje za větší podporu elektromobility v metropoli.

Loni také koordinoval kampaň TOP 09 před volbami do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev. Později se dokonce účastnil jednání, na kterých se rozhodovalo o postech v pražských městských firmách. Kromě toho měl sám našlápnuto stát se členem dozorčí rady pražského dopravního podniku. Ale poté, co se pražští členové TOP 09 dozvěděli o jeho pravomocném odsouzení kvůli napadení a následnému křivému obvinění v souvislosti s incidentem z roku 2010 u májky v Plzni-Újezdě, stal se ve volených orgánech „nežádoucí osobou“.

Roman Jurečko

Přesto Fremr v Praze působí dál jako Pospíšilův pobočník. Plzeňská TOP 09 navrhla do dozorčí rady dopravního podniku jako náhradníka Jana Marka, podnikatele a jednatele několika firem. Ten už v Plzni působí v představenstvu Plzeňských městských dopravních podniků a také v majetkové komisi plzeňské radnice. Do obou pozic ho přitom nominovalo hnutí ANO.

Marka tak v Plzni a v Praze prosadily do orgánů městských společností dvě politické strany, které si na celostátní úrovni nemohou přijít na jméno a jakoukoli spolupráci striktně odmítají.

Jan Marek má navíc velmi zajímavou podnikatelskou minulost. Byl členem orgánů několika developerských firem původem plzeňského podnikatele Roberta Schneidera, který založil a vlastnil stejnojmenný masokombinát a dodnes provozuje řetězec uzenin Zeman. Kromě toho je významným pražským developerem.

Marek také působil jako člen představenstva investičního fondu Pilseninvest, a to v roce 2010 krátce poté, co beze stopy zmizel plzeňský fotbalový boss Miroslav Kříž. Členkou představenstva tohoto investičního fondu byla před Markovým příchodem Křížova dcera Alena Kubešová. Investiční fond dnes obhospodařuje 229 nemovitostí v Plzni a okolí a v jeho orgánech dodnes působí Robert Schneider.

Nejzajímavější ale je, že Jan Marek v minulosti působil jako jednatel několika firem klatovského exekutora Dalimila Miky, a to i v roce 2017, kdy tyto firmy sponzorovaly hnutí ANO. Mika, který patří mezi tři největší exekutory v zemi, byl v tomto roce prostřednictvím tří svých společností vůbec největším dárcem Babišova hnutí, na což tehdy týdeník Euro upozornil jako první.

Mika má přitom v hnutí ANO velmi důležité kontakty. Jeho osobním přítelem je první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek, který pravidelně jezdí do Mikova skiareálu v Jeseníkách. Týdeník Euro se pokusil Miku kontaktovat přímo v jeho exekutorském úřadě, na zanechané vzkazy však nikdo nereagoval.

Zítra si nebudu pamatovat vaše jméno

Ale zpět k Janu Markovi. Týdeník Euro se s ním pokusil telefonicky spojit a požádal ho o vysvětlení, kdo ho nominoval do funkce člena dozorčí rady pražského dopravního podniku, ale Marek si nedokázal vzpomenout. „To já už nevím. Je to už dva roky (je to pouze rok – pozn. red.),“ uvedl Marek. „Já si nepamatuju, co bylo před rokem. Já si nebudu ani zítra pamatovat vaše jméno,“ dodal. Odmítl, že by byl politickým kandidátem, ať už TOP 09, či hnutí ANO. „Nejsem za žádnou stranu. Jsem pouze odborníkem,“ řekl.

Kdo ho nominoval do představenstva plzeňských dopravních podniků, si taktéž nevzpomněl. „To já nevím. Já jsem tam zase jako odborník na nemovitosti,“ sdělil. Na otázku, zda někdy v minulosti působil v dopravě a zda tedy může prokázat dlouholeté zkušenosti z oboru, Marek telefon zavěsil.

Developer a velkouzenář Robert Schneider, pro kterého Marek v minulosti pracoval, je přesvědčen, že je to zkušený člověk. „Nevím, jaké má pan Marek zkušenosti s dopravou, ale obecně má velké zkušenosti. Vždycky, když něco dělal, tak byl o všem poměrně podrobně obeznámen. Nemyslím si, že by se vrhal do něčeho, co nezná,“ řekl týdeníku Euro Robert Schneider. A Marka chválí i Roman Jurečko. „Na pana Marka jsem nikde neslyšel nic špatného. Ba naopak. Je to člověk na svém místě a svou práci zvládá bravurně.“

Jak se ale Marek dostal tak rychle z Plzně do Prahy? Týdeník Euro se obrátil na předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, proč právě tato strana nominovala do dozorčí rady pražského dopravního podniku Jana Marka, kterého do veřejných funkcí v Plzni nominovalo hnutí ANO. „Ve věci pražského dopravního podniku se prosím obraťte na předsedu krajské organizace TOP 09 Jiřího Pospíšila,“ napsala Pekarová Adamová a na další dotazy už neodpověděla. Jiří Pospíšil si dotazy k nominaci Jana Marka vyžádal písemně. A ani on na ně do uzávěrky neodpověděl.

Jiří Pospíšil

Podle informací týdeníku Euro jednal Marek o své nominaci v Praze s radním pro správu majetku Janem Chabrem. Ten to připouští, ale tvrdí, že ho navrhla plzeňská organizace TOP 09. Plzeňská topka zase upozorňuje, že Praha měla to poslední slovo. „Dali jsme jim nějaká jména k dispozici a vybrala si ho Praha. Asi je přesvědčil, že je ten správný,“ uvedl šéf TOP 09 v Plzeňském kraji Petr Suchý. Ten se přitom sám stal loni členem dozorčí rady Pražské vodohospodářské společnosti. „Já se u vody pohybuju osm nebo deset let. Tuto pozici jsem bral jako čest. Pokud se v Praze rozhodnou, že tam má být nějaký pražský zastupitel, nebudu s tím mít žádný problém,“ říká Suchý, který v minulosti působil v dozorčí radě Vodárny Plzeň.

V Pražské vodohospodářské společnosti působí od loňského roku další Plzeňan Ludvík Nesnídal, a to konkrétně v představenstvu. Nesnídal je bývalým generálním ředitelem Vodárny Plzeň, jímž se stal v červenci 2017. Plzeňská vodárna je stoprocentně městskou firmou od ledna 2016, do té doby ji vlastnila Veolia.

Kocour divoký

Jak je možné, že se tolik Plzeňanů najednou v Praze tak dobře uchytilo? „Kdyby v Praze nebyl Jiří Pospíšil, tak by vliv Plzně v Praze nebyl tak významný. Pan Pospíšil ty lidi z Plzně zná a potřebuje mít kolem sebe nějaký tým, na který se může obrátit. Některé lidi vybral a doporučil určitě on,“ myslí si Petr Suchý.

Plzeňská „klika“ je častým terčem kritiky mnoha původních členů TOP 09, kteří partaj před jedenácti lety zakládali. Pod tímto napětím ale stále doutná spor o základní směřování strany mezi Jiřím Pospíšilem a Miroslavem Kalouskem.

Petr Suchý (druhý zprava)

Přestože Pospíšil v čele strany loni na podzim skončil, stále si na ni uchoval velký vliv a v pomyslném souboji s Kalouskem stále vede – mezi Pospíšilovy blízké spojence patří i současná šéfka strany Markéta Pekarová Adamová. Kalousek Pospíšila kritizuje mimo jiné i kvůli jeho minulosti v ODS a těsným vztahům s Romanem Jurečkem.

Ne všichni Plzeňané se do Prahy hrnou. Roman Jurečko uplatnění v hlavním městě na rozdíl od mnoha svých plzeňských kolegů podle svých slov nehledá. Právě to, že zůstal v Plzni, považuje za jeden z receptů na dlouhou životnost své politické kariéry. „Drž se, ševče, svého kopyta. V Plzni potkáte maximálně kočku domácí nebo kocoura divokého. Ale v Praze po vás jde minimálně tygr,“ uzavírá Jurečko v telefonickém rozhovoru s týdeníkem Euro. Prý je zrovna na cestě z Prahy.