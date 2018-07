Merkelová se pochlubila dohodou s Českem o migraci. Úplný nesmysl, tvrdí Babiš

Německá kancléřka Angela Merkelová získala od 14 zemí, včetně Česka, příslib dohody o urychleném navracení migrantů z Německa do toho státu Evropské unie, kde byli zaregistrováni. Dnes to napsala agentura DPA, která se odvolala na kancléřčin dopis určený koaličním partnerům. Český premiér Andrej Babiš vzápětí uvedl, že žádné jednání s Německem v této věci se nekonalo a že česká vláda by se k takové dohodě nepřipojila.